Улучшилась ли ситуация с паводком в Республике Алтай и какие села еще затоплены?

Вода в республике полностью отступила от села Балыкча, эвакуированные жители вернулись в свои дома

16 июня 2023, 16:45, Антон Дегтярев

Паводок в Республике Алтай / Фото: 04.mchs.gov.ru

Паводковая ситуация в Республике Алтай постепенно приходит в норму. В реке Чулышман уровень воды за сутки снизился на 65 сантиметров, подтопленное село Балыкча Улаганского района полностью освободилось от воды, залитых водой участков там сейчас нет, а эвакуированное население вернулось в свои дома. При этом подтопленные участки и дома все еще остаются в Турочакском районе региона. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков на пресс-конференции ТАСС 16 июня.

Какая сейчас ситуация в Республике Алтай?

На 15:00 16 июня уровень воды в реке Чулышман снизился на 65 сантиметров за сутки и сейчас на 130 сантиметров ниже критического значения, жилые дома и приусадебные участки в Балыкче освободились от воды и жители вернулись в свои дома, отметил Андрей Бурлаков. На данный момент в селе работают комиссии по оценке ущерба и ведутся работы по восстановлению связи.

В Турочакском районе вода также опустилась, но остаются подтопленными 31 участок и два жилых дома, отметил Андрей Бурлаков. Транспортное сообщение восстановлено со всеми пунктами, сообщил он.

"Пик второй волны паводка уже пройден, наблюдается значительное падение уровня воды во всех реках, температурный фон характеризуется средними значениями, дождей мы не ожидаем. В целом ситуация в республике контролируется, МЧС действует и реагирует на чрезвычайные ситуации", – сказал он.

Отметим, что в оперативной сводке республиканского МЧС 08:00 16 июня сообщалось, что от воды за минувшие сутки полностью освободились также населённые пункты Коо и Кок-Паш. По данным министерства, в Телецком озере в селе Яйлю и в селе Артыбаш уровень воды за сутки спал на 25 см, в реке Бии села Кебезень – на 27 сантиметров. Кроме того, утром 16 июня в селе Иогач было подтоплено два жилых дома и 12 приусадебных участков, в селе Артыбаш – 12 приусадебных участков, а в селе Усть-Пыжа – семь приусадебных участков. Эвакуации населения там не было.

Почему случился паводок?

Начальник республиканского МЧС отметил, что вторая волна паводка в республике была вызвана таянием снега в высокогорных районах на высоте 1,8 и 2,5 тысячи метров и осадками.

"Осложнение обусловлено тем, что весна у нас была холодная и в середине апреля шел снег, что способствовало увеличению снегозапасов на высокогорьях. И в начале месяца в СФО пришла жаркая погода, снег растаял, 11-12 числа прошли дожди. Ситуация была прогнозируемая, прогнозы о ее ухудшении в Улаганском, Турочакском и Усть-Коксинском районах были доведены до глав образований", – отметил он.

Река Чулышман поднялась на 68 сантиметров, уровень воды в Телецком озере вырос на 39 сантиметров. В зоне подтопления оказалось семь населенных пунктов, 161 приусадебный участок, 43 дома, в которых живут 747 человек. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в селе Балыкча, где было подтоплено 112 участков и 23 дома с населением 566 человек. Вода частично подтопила и машинное отделение местной ГЭС, ее работа была приостановлена, а электроснабжение осуществлялось от дизелей. Движение транспорта там также приостановилось, произошел порыв волоконно-оптической связи.

На место прибыли спасатели, которые эвакуировали жителей и оказали им адресную помощь. Всего с места вывезли 175 человек, 69 из них отправили в пункты временного размещения, 91 человек поехал к родственникам и знакомым и 15 вывезли в райцентр.