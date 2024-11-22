Умер актер из сериала "Преступление и наказание" Иван Петков

Он также снимался в фильме "Майор Гром"

22 ноября 2024, 17:56, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

Актер Иван Петков умер 14 ноября на 62-м году жизни. Он играл в фильме "Майор Гром: игра" и сериале "Преступление и наказание". Об этом ТАСС сообщила его агент Инна Сафарова.

"Умер в Мариинской больнице, у него инсульт был. Кремировали в Санкт-Петербурге", – рассказала собеседница агентства.

За свою карьеру Иван Петков успел сняться и в других картинах: "Рюриковичи. История первой династии", "28 панфиловцев", "Богиня: как я полюбила", "Ментовские войны".