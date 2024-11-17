Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин
Ему было 57 лет
17 ноября 2024, 15:28, ИА Амител
Владимир Левкин / Фото: ok.ru/profile/576837359561
На 58-м году жизни скончался российский музыкант, бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В начале 2000-х у исполнителя обнаружили рак лимфатической системы последней стадии. Артист прошел через две процедуры трансплантации костного мозга, курсы химиотерапии и смог преодолеть болезнь.
В октябре текущего года Левкин посетил премьеру фильма в очках с затемненными стеклами, которые не стал снимать. Он объяснил это тем, что недавно перенес операцию.
18:22:19 17-11-2024
Увы, даже до 60 не дожил. Давайте дальше пенсионный возраст повышать.
19:25:09 17-11-2024
Гость (18:22:19 17-11-2024) Увы, даже до 60 не дожил. Давайте дальше пенсионный возраст ... Это один случай на миллиард. Остальные долгожители 150 +.
19:27:49 17-11-2024
А если обнародовать данные из Загсов, какой возраст умирает. Я вижу как знакомые в 40 -50 уходят, они нормальные люди, не бомжи.
21:25:06 17-11-2024
Гость (18:22:19 17-11-2024) Увы, даже до 60 не дожил. Давайте дальше пенсионный возраст ... Надо повышать до 90 лет.
12:21:31 18-11-2024
Фаина
Фаина
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