Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин

Ему было 57 лет

17 ноября 2024, 15:28, ИА Амител

Владимир Левкин / Фото: ok.ru/profile/576837359561

На 58-м году жизни скончался российский музыкант, бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

В начале 2000-х у исполнителя обнаружили рак лимфатической системы последней стадии. Артист прошел через две процедуры трансплантации костного мозга, курсы химиотерапии и смог преодолеть болезнь.

В октябре текущего года Левкин посетил премьеру фильма в очках с затемненными стеклами, которые не стал снимать. Он объяснил это тем, что недавно перенес операцию.