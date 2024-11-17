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Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин

Ему было 57 лет

17 ноября 2024, 15:28, ИА Амител

Владимир Левкин / Фото: ok.ru/profile/576837359561
Владимир Левкин / Фото: ok.ru/profile/576837359561

На 58-м году жизни скончался российский музыкант, бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

В начале 2000-х у исполнителя обнаружили рак лимфатической системы последней стадии. Артист прошел через две процедуры трансплантации костного мозга, курсы химиотерапии и смог преодолеть болезнь.

В октябре текущего года Левкин посетил премьеру фильма в очках с затемненными стеклами, которые не стал снимать. Он объяснил это тем, что недавно перенес операцию.

музыка утраты

Комментарии 5

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Гость

18:22:19 17-11-2024

Увы, даже до 60 не дожил. Давайте дальше пенсионный возраст повышать.

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Гость

19:25:09 17-11-2024

Гость (18:22:19 17-11-2024) Увы, даже до 60 не дожил. Давайте дальше пенсионный возраст ... Это один случай на миллиард. Остальные долгожители 150 +.

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Гость

19:27:49 17-11-2024

А если обнародовать данные из Загсов, какой возраст умирает. Я вижу как знакомые в 40 -50 уходят, они нормальные люди, не бомжи.

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Антон

21:25:06 17-11-2024

Гость (18:22:19 17-11-2024) Увы, даже до 60 не дожил. Давайте дальше пенсионный возраст ... Надо повышать до 90 лет.

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PR

12:21:31 18-11-2024

Фаина
Фаина
Фай Фай Фаина Фай НА-НА

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