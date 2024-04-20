Умер актер Юрий Омельченко

Ему было 48 лет

20 апреля 2024, 22:30, ИА Амител

Юрий Омельченко / Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 48 лет скончался заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко, сообщается на портале "Кино-театр.ру".

По его данным, актера не стало 20 апреля. Причина смерти не уточняется.

Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в Азербайджанском театре русской драмы. Также известен по фильмам "Дронго", "Беспокойство", "Колдун" и другим.

18 апреля стало известно о смерти режиссера Российского академического молодежного театра Александра Пономарева. Ему было 64 года.