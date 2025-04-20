Умер директор группы "На-На"

Ему было 77 лет

20 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: официальная страница группы "На-На" в соцсети "ВКонтакте"

Директор российской поп-группы "На-На" Виталий Фроликов умер в возрасте 77 лет. Об этом рассказали на официальной странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".

"Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы "На-На", душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!" – говорится в публикации.

Причины и обстоятельства смерти не уточняются. Подробности о дате и месте прощания в группе пообещали рассказать в ближайшее время.

Виталий Фроликов родился 2 мая 1948 года. Он прославился благодаря работе с известными артистами, включая певца Бориса Моисеева.

Основной вклад Фроликова связан с группой "На-На", где он многие годы был директором. Поп-коллектив, созданный в 1989 году, стал феноменом 90-х благодаря таким хитам, как "Фаина" и "Пустынный пляж". Фроликов отвечал за организацию гастролей, взаимодействие с организаторами и поддержание имиджа группы.

Ранее из жизни ушел актер дубляжа Владимир Герасимов.