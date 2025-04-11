Пашу Техника похоронили под аплодисменты
На кладбище приехали сотни поклонников рэпера
11 апреля 2025, 20:33, ИА Амител
Рэпера Пашу Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Baza, гроб опустили в землю под аплодисменты поклонников музыканта.
"Гроб с телом музыканта опустили в могилу под аплодисменты собравшихся поклонников", – говорится в сообщении.
По данным канала, на погребение приехали сотни фанатов рэпера, полицейские, а также сотрудники Росгвардии и ДПС.
Церемония прощания с музыкантом прошла в храме Петра и Павла в Лефортово. По данным Mash, на церемонию пришли порядка пяти тысяч человек. Ранее сообщалось, что на прощании с Пашей Техником началась сильная давка. Поклонники музыканта перелезали через забор храма, карабкались на деревья и крыши зданий, чтобы лучше видеть происходящее.
Напомним, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе, в конце марта. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.
4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.
21:06:35 11-04-2025
Кто это еще? Кому это интересно?
21:48:56 11-04-2025
Ну и ладно, пусть покоится с миром. Надеюсь, теперь прекратится эта комарилья в сми про безславную кончину популярного наркоши.
21:09:38 12-04-2025
Сибиряк. (21:48:56 11-04-2025) Ну и ладно, пусть покоится с миром. Надеюсь, теперь прекрати... Да щазз. Еще 9 дней, сорок дней (бугага), раздел наследства... Проплатят?)
23:19:32 11-04-2025
Да уж, недокумир...
07:07:37 12-04-2025
в добрый путь
13:09:31 12-04-2025
Рнклама во всех сми недорогая, раз везде трвндят?)
16:08:22 12-04-2025
Надо было на бис!
18:49:30 12-04-2025
Почему всю толпу наркош, которые пришли в Лефортово, не пропустить через проверку на наркоту. Как стало бы чище в Москве
19:01:21 12-04-2025
Кто все эти маски? Королевство кривых зеркал?
21:08:17 12-04-2025
Танцуют фсе! Фторая часть Марлезонского балета!