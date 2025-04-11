Пашу Техника похоронили под аплодисменты

На кладбище приехали сотни поклонников рэпера

11 апреля 2025, 20:33, ИА Амител

Похороны Паши Техника / Фото: Mash

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Baza, гроб опустили в землю под аплодисменты поклонников музыканта.

"Гроб с телом музыканта опустили в могилу под аплодисменты собравшихся поклонников", – говорится в сообщении.

По данным канала, на погребение приехали сотни фанатов рэпера, полицейские, а также сотрудники Росгвардии и ДПС.

Церемония прощания с музыкантом прошла в храме Петра и Павла в Лефортово. По данным Mash, на церемонию пришли порядка пяти тысяч человек. Ранее сообщалось, что на прощании с Пашей Техником началась сильная давка. Поклонники музыканта перелезали через забор храма, карабкались на деревья и крыши зданий, чтобы лучше видеть происходящее.

Напомним, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе, в конце марта. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.