Бассейн в "Обь" в Барнауле серьезно поднимет стоимость билетов и абонементов
Поплавать будет дороже
30 января 2024, 12:21, ИА Амител
Стоимость услуг в барнаульском бассейне "Обь" с 1 февраля вырастет на большинство тарифов. Как следует из информации на сайте спорткомплекса, стоимость билета вечером по будням и в выходные составит 400 рублей.
С 08:00 до 08:45 билет для взрослых будет стоить 250 рублей. В будни с 09:00 до 09:45 – 300 рублей. С 10.00 до 17:45 – 350 рублей. С 18:00 до 19:45 билет будет стоить 400 рублей, с 20:00 до 20:45 – 350 рублей. В выходные и праздничные до 19:45 – 400 рублей. Кроме того, вырастет стоимость абонемента.
Директор спорткомплекса "Обь" Сергей Кашников изданию "Алтапресс" прокомментировал увеличение стоимости услуг. Все дело в том, что серьезно подорожала коммуналка. Кроме того, нужно повышать зарплату персоналу.
"Содержание объекта обходится дорого. Прежде всего, я имею в виду расходы на водоснабжение и тепло. Пропускная способность зависит от такого понятия, как "зеркало воды". В "Оби" мы можем принимать единовременно до 150 человек. Для сравнения: "Магис" на улице Взлетной – до 50 человек. Казалось бы, такая большая разница в нашу пользу. Но надо учесть, что у нас в шесть раз больше воды, которую приходится нагреть всю, а не только на поверхности, и в 4,5 раза больше воздуха", – отметил Сергей Кашников.
При этом качество услуг в "Оби" уже много лет подвергается критике со стороны посетителей. Внутри необходимо провести ремонт: сломаны шкафчики в раздевалке, в плохом состоянии душевые.
Спортивный комплекс "Обь" построен в 1984 году. Большой бассейн 50 на 25 метров считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири спортивных комплексов, который посещают 500 тысяч человек ежегодно. Кроме плавания здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису. Проходят занятия по шейпингу, бодибилдингу. Однако более чем за 30 лет в комплексе почти не было ремонта.
12:32:30 30-01-2024
Сейчас уже не интересно там, а уж после повышения........... по миру себя захотели пустить!???
12:33:30 30-01-2024
А яйца у них почём?
12:57:44 30-01-2024
Приходишь после работы поплавать, а там из всего бассейна только две дорожки под свободное плавание народу набивается как кильки в бочке, на остальных дорожках дети тренируются.
21:59:56 30-01-2024
Гость (12:57:44 30-01-2024) Приходишь после работы поплавать, а там из всего бассейна то... Во всех бассейнах так, достали. Я бы по ночам плавал, пока дети спят, но не пускают.
12:59:04 30-01-2024
В женской душевой плесень на стенках, вытяжки в такой грязи, что создается ощущение, что там уже зародилась иная жизнь. Была там 27.01.2024. В душевой ни мужской, ни женской НЕ БЫЛО ВОДЫ... жесть
13:02:19 30-01-2024
Повышение зашибись обосновал, Но как это выглядит со стороны посетителя - Разломаные шкафчики - Обшарпаные стены - Грязные окна - Такая же как и в другом месте вода - Еще и дороже Не вписался в рыночек -)
13:07:49 30-01-2024
Физкультура трудящимся недоступна
13:12:12 30-01-2024
Был перед новым годом, такое ощущение, что с 90 годов ничего не поменялось.. шкафчики все разломаны, желание пропало еще раз посетить сие место
13:22:35 30-01-2024
Ветеранам боевых действий и членам их семей там льготы есть?
13:40:40 30-01-2024
Гость (13:22:35 30-01-2024) Ветеранам боевых действий и членам их семей там льготы есть?... только для пенсионеров в будни в определенные часы
13:22:39 30-01-2024
Там и с руководством проблемы. Денег на ремонт нет это понятно. Но ведь элементарно грязь и пыль можно вытереть. Огромная территория, а парковки нет. Причем есть заброшенный каток и гаражи-ракушки (гаражи дальше продают на авито и пишут, что мол все норм - не снесут точно).
21:56:37 30-01-2024
Гость (13:22:39 30-01-2024) Там и с руководством проблемы. Денег на ремонт нет это понят... Пешком ходи, здоровее будешь.
13:47:23 30-01-2024
Дети ходили. довольны.
15:02:18 30-01-2024
ГОСТЬ (13:47:23 30-01-2024) Дети ходили. довольны. ... Много ли надо детям? поплюхаться,смена обстановки, веселье. Они не анализируют за что отдавать большие деньги, за минимальный набор услуг. вырастут начнут зарабатывать и не будет уже так довольно)
15:37:56 30-01-2024
Боюсь туда ходить. В Новосибирске примерно в таком же бассейне (построен в 1979 году) рухнула крыша в 2004 году под тяжестью снега. Прямо в бассейн.
16:11:59 30-01-2024
Гость (15:37:56 30-01-2024) Боюсь туда ходить. В Новосибирске примерно в таком же бассей... в Новосибе крыша рухнула летом 2004...
08:51:49 31-01-2024
Гость (15:37:56 30-01-2024) Боюсь туда ходить. В Новосибирске примерно в таком же бассей... Приезжайте в Солнечный, Новоалтайск. И добраться удобно, по трассе 20 мин. Но зато хоть сутки занимайся, купайся, сиди в сауне. Чисто, комфортно, вода чистая, теплая, тринажеры. 700 руб. Разовое посещение без ограничения времени, 20000 руб годовой абонемент!