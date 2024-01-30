Бассейн в "Обь" в Барнауле серьезно поднимет стоимость билетов и абонементов

Поплавать будет дороже

30 января 2024, 12:21, ИА Амител

Бассейн Обь в Барнауле / Фото: amic.ru

Стоимость услуг в барнаульском бассейне "Обь" с 1 февраля вырастет на большинство тарифов. Как следует из информации на сайте спорткомплекса, стоимость билета вечером по будням и в выходные составит 400 рублей.

С 08:00 до 08:45 билет для взрослых будет стоить 250 рублей. В будни с 09:00 до 09:45 – 300 рублей. С 10.00 до 17:45 – 350 рублей. С 18:00 до 19:45 билет будет стоить 400 рублей, с 20:00 до 20:45 – 350 рублей. В выходные и праздничные до 19:45 – 400 рублей. Кроме того, вырастет стоимость абонемента.

Директор спорткомплекса "Обь" Сергей Кашников изданию "Алтапресс" прокомментировал увеличение стоимости услуг. Все дело в том, что серьезно подорожала коммуналка. Кроме того, нужно повышать зарплату персоналу.

"Содержание объекта обходится дорого. Прежде всего, я имею в виду расходы на водоснабжение и тепло. Пропускная способность зависит от такого понятия, как "зеркало воды". В "Оби" мы можем принимать единовременно до 150 человек. Для сравнения: "Магис" на улице Взлетной – до 50 человек. Казалось бы, такая большая разница в нашу пользу. Но надо учесть, что у нас в шесть раз больше воды, которую приходится нагреть всю, а не только на поверхности, и в 4,5 раза больше воздуха", – отметил Сергей Кашников.

При этом качество услуг в "Оби" уже много лет подвергается критике со стороны посетителей. Внутри необходимо провести ремонт: сломаны шкафчики в раздевалке, в плохом состоянии душевые.

Спортивный комплекс "Обь" построен в 1984 году. Большой бассейн 50 на 25 метров считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири спортивных комплексов, который посещают 500 тысяч человек ежегодно. Кроме плавания здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису. Проходят занятия по шейпингу, бодибилдингу. Однако более чем за 30 лет в комплексе почти не было ремонта.