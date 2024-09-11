"Работаем до января". В Минспорте опровергли слухи о закрытии СК "Обь" в Барнауле
О возможном закрытии бассейна рассказали сотрудники спорткомплекса
11 сентября 2024, 09:15, Вячеслав Кондаков
Спортивный комплекс "Обь" в Барнауле может прекратить свою работу в январе 2025 года. Об этом amic.ru на анонимных условиях сообщили несколько сотрудников бассейна. По их данным, некоторых тренеров школы "Оби" сокращают из-за финансовых проблем учреждения. Руководство спорткомплекса утверждает, что эта информация не соответствует действительности, а министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов сообщил amic.ru, что ему не поступали жалобы на проблемы в "Оби".
Что известно о возможном закрытии "Оби"?
Несколько сотрудников СК утверждают, что в ближайшее время "Обь" могут закрыть. Якобы персоналу уже сообщили, что произойти это может в январе 2025 года. Причина такого решения неизвестна.
"Работаем до января. Многих уже начали сокращать", – сообщил amic.ru источник.
Других подробностей нет. Известно, что на фоне проблем с рентабельностью стоимость услуг в барнаульском бассейне "Обь" с 1 февраля выросла на большинство тарифов примерно на 100 рублей. Так, одно посещение комплекса стало обходиться барнаульцам в 400 рублей вместо 300. Руководство "Оби" объяснило такой скачок цен тем, что заметно подорожала "коммуналка".
При этом качество услуг в "Оби" уже много лет подвергается критике со стороны посетителей. Внутри необходимо провести ремонт: сломаны шкафчики в раздевалке, в плохом состоянии душевые.
Что говорят о ситуации в Министерстве спорта Алтайского края?
Глава ведомства Иван Нифонтов сообщил amic.ru, что не в курсе ситуации – ему не поступала информация о возможном закрытии комплекса.
А вот директор спорткомплекса "Обь" Сергей Кашников опроверг слухи о закрытии бассейна, назвав все это фейком.
"Речи о закрытии единственного в Алтайском крае 50-метрового бассейна не идет. Мы работаем в штатном режиме", – пояснил Кашников amic.ru.
Отметим, что 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края и закрыть учреждение без одобрения властей невозможно. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль". Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби".
Летом 2022-го руководство учреждения вложило собственные два миллиона рублей в небольшой ремонт фасада здания. Речь идет об участке со стороны улицы Мерзликина, который в последние несколько лет ста разрушаться. В общей сложности, как пояснял amic.ru директор комплекса Сергей Кашников, на полную реконструкцию "Оби" необходимо от 200 до 300 миллионов рублей.
Краевые власти неоднократно подчеркивали, что не допустят сноса объекта.
Что известно о бассейне "Обь"?
Спорткомплекс построили в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири. Ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.
09:29:31 11-09-2024
Эх, если бы не было войны, то бы работал бассейн и не было фейков, которые расплодились за это время.
09:33:09 11-09-2024
Новости из цикла "Одна бабка сказала". Что за жёлтая статейка? Ну кто его закроет?!
10:59:39 11-09-2024
Гость (09:33:09 11-09-2024) Новости из цикла "Одна бабка сказала". Что за жёлтая статейк... А почему не закроют? Денег на ремонт нет, а нужно их много. Проще продать застройщику - место-то в самом центре)
11:12:47 11-09-2024
Гость (10:59:39 11-09-2024) А почему не закроют? Денег на ремонт нет, а нужно их много. ... всё к тому идет
10:09:50 11-09-2024
"А бы да кабы". Желтуха.
11:28:51 11-09-2024
Гость (10:09:50 11-09-2024) "А бы да кабы". Желтуха.... Желтуха? А нервишки щекочет.
11:35:14 11-09-2024
Весело
11:39:47 11-09-2024
вопрос другой, зачем были проданы 49% акций компании, которая ни рубля не вложила в бассейн? Возникает вопрос какая от этого была выгода краю....? или не краю...
12:33:54 11-09-2024
Надежда (11:39:47 11-09-2024) вопрос другой, зачем были проданы 49% акций компании, котора... Какая была выгода от продажи? Очевидно, что финансовая
11:48:00 11-09-2024
Значит точно капец ему.
11:52:19 11-09-2024
Под застройку место готовят.
12:06:12 11-09-2024
предыдущий министр спорта не нашел денег и продал стадион Локомотив под застройку.
12:07:53 11-09-2024
при наличии акций 51% администрации Алтайского края были проданы тепличные комбинаты Спутник, Индустриальный ...........главное выгода для себя, а не о народе
13:46:05 11-09-2024
Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби".
А старый, вкладывает? Или ждет удобного момента чтоб продать подороже и получить побольше?
16:09:04 11-09-2024
Ракшин рученки запустил сюда....
16:13:40 11-09-2024
надо полагать скоро появится новая 28 этажка на этом месте. Доведут здание до аварийного состояния, а потом снесут и продадут застройщику.
04:22:36 12-09-2024
И будет там забор как теперь вместо горы на Сахарова
08:01:45 12-09-2024
Скооперируйтесь собственниками, да сделайте модный фитнесс клуб по типу ривера или магиса. У них проблем особо нет.
09:18:30 12-09-2024
Женя ракшин бахнет новый микрорайон там