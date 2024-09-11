"Работаем до января". В Минспорте опровергли слухи о закрытии СК "Обь" в Барнауле

О возможном закрытии бассейна рассказали сотрудники спорткомплекса

11 сентября 2024, 09:15, Вячеслав Кондаков

Спортивный комплекс "Обь" /Фото: amic.ru

Спортивный комплекс "Обь" в Барнауле может прекратить свою работу в январе 2025 года. Об этом amic.ru на анонимных условиях сообщили несколько сотрудников бассейна. По их данным, некоторых тренеров школы "Оби" сокращают из-за финансовых проблем учреждения. Руководство спорткомплекса утверждает, что эта информация не соответствует действительности, а министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов сообщил amic.ru, что ему не поступали жалобы на проблемы в "Оби".

Что известно о возможном закрытии "Оби"?

Несколько сотрудников СК утверждают, что в ближайшее время "Обь" могут закрыть. Якобы персоналу уже сообщили, что произойти это может в январе 2025 года. Причина такого решения неизвестна.

"Работаем до января. Многих уже начали сокращать", – сообщил amic.ru источник.

Других подробностей нет. Известно, что на фоне проблем с рентабельностью стоимость услуг в барнаульском бассейне "Обь" с 1 февраля выросла на большинство тарифов примерно на 100 рублей. Так, одно посещение комплекса стало обходиться барнаульцам в 400 рублей вместо 300. Руководство "Оби" объяснило такой скачок цен тем, что заметно подорожала "коммуналка".

При этом качество услуг в "Оби" уже много лет подвергается критике со стороны посетителей. Внутри необходимо провести ремонт: сломаны шкафчики в раздевалке, в плохом состоянии душевые.

Что говорят о ситуации в Министерстве спорта Алтайского края?

Глава ведомства Иван Нифонтов сообщил amic.ru, что не в курсе ситуации – ему не поступала информация о возможном закрытии комплекса.

А вот директор спорткомплекса "Обь" Сергей Кашников опроверг слухи о закрытии бассейна, назвав все это фейком.

"Речи о закрытии единственного в Алтайском крае 50-метрового бассейна не идет. Мы работаем в штатном режиме", – пояснил Кашников amic.ru.

Отметим, что 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края и закрыть учреждение без одобрения властей невозможно. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль". Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби".

Летом 2022-го руководство учреждения вложило собственные два миллиона рублей в небольшой ремонт фасада здания. Речь идет об участке со стороны улицы Мерзликина, который в последние несколько лет ста разрушаться. В общей сложности, как пояснял amic.ru директор комплекса Сергей Кашников, на полную реконструкцию "Оби" необходимо от 200 до 300 миллионов рублей.

Краевые власти неоднократно подчеркивали, что не допустят сноса объекта.

Что известно о бассейне "Обь"?

Спорткомплекс построили в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири. Ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.