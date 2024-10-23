Создатель сервиса решился на эвтаназию

23 октября 2024, 07:31, ИА Амител

Электронная книга / Фото: unsplash.com

Умер основатель онлайн-библиотеки Флибуста Stiver, пишет "Газета.ру".

В конце сентября программист сообщил, что находится в больнице с глиобластомой "неприличных размеров" и "Флибуста" на этом, видимо, закончилась".

22 октября администраторы сервиса опубликовали отложенный пост, в котором Stiver рассказал, что решился на эвтаназию в Германии. Она состоялась 20 октября.

Он попросил опубликовать эту информацию через два дня после процедуры – для истории и чтобы остановить любые сборы "на помощь Стиверу".

Администраторы "Флибусты" также опубликовали пост с сообщением, что "работают как всегда". Судя по всему, онлайн-библиотека продолжит функционировать.

Настоящее имя и личность основателя "Флибусты" неизвестны. Он создал онлайн-библиотеку в 2009 году. С 2016-го сервис находится под "вечной" блокировкой в России из-за нарушения авторских прав.