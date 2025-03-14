В Барнауле отменили концерт Паши Техника
Обладатели билетов смогут встретиться с рэпером в Новосибирске
14 марта 2025, 16:45, ИА Амител
В Барнауле отменили концерт рэпера Паши Техника. Об этом организаторы рассказали на странице мероприятия во "ВКонтакте".
"По независящим от организаторов и площадки причинам концерт Паши Техника в Барнауле отменяется", – говорится в публикации.
Концерт должен был состояться 5 апреля в ночном клубе "Фараон". Организаторы нашли альтернативу – все обладатели билетов смогут прийти на концерт Паши Техника в Новосибирске, который пройдет 4 апреля.
Проезд ценителям творчества рэпера пообещали оплатить, но предупредили, что места в автобусе ограничены.
"Если Паша не едет в Барнаул, то Барнаул едет к Паше", – шутят организаторы.
Барнаульцы, которые не так сильно хотят увидеть артиста, могут сдать билеты по месту приобретения.
17:08:58 14-03-2025
Наверное, отменили по просьбам общественности.
Сейчас всех так отменяют.
17:10:11 14-03-2025
Хороший юмор- а вы поезжайте и сбудется.
21:34:00 14-03-2025
Какой-то торчок мнит себя знаменитостью. Выделил маршрутку для "ценителей творчества". Если наберётся
21:43:53 14-03-2025
Кому в голову пришло организовывать "концерт" этого "****". Всякий сброд тащут в город
01:34:17 16-03-2025
Алексей (21:43:53 14-03-2025) Кому в голову пришло организовывать "концерт" этого "****". ... Паша Техник считается гениальным битмейкером русского репа. Кем бы он ни был, его есть за что уважать
22:26:55 14-03-2025
Паша зоотехник запил горькую и в Нск тоже не доедет. Сдавайте билеты!
10:54:24 15-03-2025
эм... ну и правильно, йащитаю. судя по глазам, этот тип- укурок конченый.
а кто это вообще?
13:53:46 15-03-2025
Элен без ребят (10:54:24 15-03-2025) эм... ну и правильно, йащитаю. судя по глазам, этот тип- ук... Так у него линзы на шапчонке набекрень.
17:27:00 15-03-2025
Гость (13:53:46 15-03-2025) Так у него линзы на шапчонке набекрень.... я такую шапчонку на Алишке видела лет 15 назад)
14:00:03 15-03-2025
Торчок, укурок, зоотехник, всякий сброд.... Полюбился он народу. Фантастическая любовь народа. Затмил всех .