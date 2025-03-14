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В Барнауле отменили концерт Паши Техника

Обладатели билетов смогут встретиться с рэпером в Новосибирске

14 марта 2025, 16:45, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр из видео
Паша Техник / Фото: кадр из видео

В Барнауле отменили концерт рэпера Паши Техника. Об этом организаторы рассказали на странице мероприятия во "ВКонтакте".

"По независящим от организаторов и площадки причинам концерт Паши Техника в Барнауле отменяется", – говорится в публикации.

Концерт должен был состояться 5 апреля в ночном клубе "Фараон". Организаторы нашли альтернативу – все обладатели билетов смогут прийти на концерт Паши Техника в Новосибирске, который пройдет 4 апреля.

Проезд ценителям творчества рэпера пообещали оплатить, но предупредили, что места в автобусе ограничены.

"Если Паша не едет в Барнаул, то Барнаул едет к Паше", – шутят организаторы.

Барнаульцы, которые не так сильно хотят увидеть артиста, могут сдать билеты по месту приобретения.

Барнаул

Комментарии 10

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Лукич

17:08:58 14-03-2025

Наверное, отменили по просьбам общественности.
Сейчас всех так отменяют.

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Олег

17:10:11 14-03-2025

Хороший юмор- а вы поезжайте и сбудется.

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Алексей

21:34:00 14-03-2025

Какой-то торчок мнит себя знаменитостью. Выделил маршрутку для "ценителей творчества". Если наберётся

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Алексей

21:43:53 14-03-2025

Кому в голову пришло организовывать "концерт" этого "****". Всякий сброд тащут в город

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Гость

01:34:17 16-03-2025

Алексей (21:43:53 14-03-2025) Кому в голову пришло организовывать "концерт" этого "****". ... Паша Техник считается гениальным битмейкером русского репа. Кем бы он ни был, его есть за что уважать

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Гость

22:26:55 14-03-2025

Паша зоотехник запил горькую и в Нск тоже не доедет. Сдавайте билеты!

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Элен без ребят

10:54:24 15-03-2025

эм... ну и правильно, йащитаю. судя по глазам, этот тип- укурок конченый.
а кто это вообще?

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Гость

13:53:46 15-03-2025

Элен без ребят (10:54:24 15-03-2025) эм... ну и правильно, йащитаю. судя по глазам, этот тип- ук... Так у него линзы на шапчонке набекрень.

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Элен без ребят

17:27:00 15-03-2025

Гость (13:53:46 15-03-2025) Так у него линзы на шапчонке набекрень.... я такую шапчонку на Алишке видела лет 15 назад)

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Ан13

14:00:03 15-03-2025

Торчок, укурок, зоотехник, всякий сброд.... Полюбился он народу. Фантастическая любовь народа. Затмил всех .

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