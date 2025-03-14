В Барнауле отменили концерт Паши Техника

Обладатели билетов смогут встретиться с рэпером в Новосибирске

14 марта 2025, 16:45, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр из видео

В Барнауле отменили концерт рэпера Паши Техника. Об этом организаторы рассказали на странице мероприятия во "ВКонтакте".

"По независящим от организаторов и площадки причинам концерт Паши Техника в Барнауле отменяется", – говорится в публикации.

Концерт должен был состояться 5 апреля в ночном клубе "Фараон". Организаторы нашли альтернативу – все обладатели билетов смогут прийти на концерт Паши Техника в Новосибирске, который пройдет 4 апреля.

Проезд ценителям творчества рэпера пообещали оплатить, но предупредили, что места в автобусе ограничены.

"Если Паша не едет в Барнаул, то Барнаул едет к Паше", – шутят организаторы.

Барнаульцы, которые не так сильно хотят увидеть артиста, могут сдать билеты по месту приобретения.