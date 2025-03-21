Почему "Русская община" добилась отмены концерта Паши Техника в Барнауле?

Концерт рэпера должен был пройти в краевой столице 5 апреля 2025 года

21 марта 2025, 07:14, Антон Дегтярев

Паша Техник на шоу "Плюшки" / Скриншот из видео YouTube-канала "Плюшки"

В марте 2025 года стало известно, что кибердружина "Русской общины" добилась отмены концерта скандального рэпера Паши Техника, который должен был пройти 5 апреля в клубе "Фараон". Чем общественникам не угодил исполнитель и почему они требовали запретить его выступление, amic.ru рассказал координатор "Русской общины" в Алтайском крае Роман Васильев.

Справка: Паша Техник (Павел Ивлев) – российский рэп-исполнитель. Известен своим эпатажным поведением и провокационным творчеством, а также тем, что часто употреблял наркотики и алкоголь. В 2008 году его арестовали по обвинению в хранении и распространении наркотиков, вышел из тюрьмы по УДО в 2013-м. Также Техника лишали водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. В 2020 году из-за повторной пьяной езды его посадили в тюрьму на 11 месяцев и на два года запретили водить машину. В 2021-м Павла насильно отправляли в рехаб. В 2022 году после домашней вечеринки с наркотиками Техник впал в кому, однако через день из нее вышел. В октябре 2024-го он заявил о том, что удалит свои треки, в которых упоминаются наркотики, а также выступает против употребления веществ, и призвал слушателей вести здоровый образ жизни.

"Человек выходит непонятно под какими препаратами"

Роман Васильев отметил, что причиной для отмены концерта стали "деструктивные тексты рэпера и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии". Поэтому общественники в начале марта 2025 года обратились в прокуратуру и Министерство культуры Алтайского края, а также в мэрию Барнаула с предложением не проводить мероприятие.

"На концерты человек выходит непонятно под какими препаратами, под его влиянием могут оказаться лица младше 18 лет. Мы писали обращения, в которых указывали, что тексты данного артиста несут негатив, пропагандируют наркотики и алкоголь. Так получилось добиться отмены мероприятия. Кто именно решал этот вопрос, нам уже не сообщали. Обычно Министерство культуры дает рекомендации об отмене заведению, где должен пройти концерт. А там уже организатор сам решает, следовать им или нет", – прокомментировал Васильев.

Сейчас организаторы концерта в соцсетях призывают барнаульских поклонников артиста ехать на его выступление в Новосибирск. При этом Васильев не знает, будут ли представители местной "Русской общины" добиваться отмены концерта рэпера в сибирском мегаполисе.

Роман Васильев / Фото: amic.ru

"Кибердружина постоянно мониторит афишу Барнаула"

Что касается алтайской "Русской общины", то сейчас планов отменять концерты каких-то еще исполнителей у них нет. Однако общественники активно следят за тем, кто приезжает в Барнаул.

"Наша кибердружина постоянно мониторит афишу Барнаула и Алтайского края и смотрит, кто к нам планирует ехать. Если это артист, который как Паша Техник негативно влияет на массы, то мы начинаем обращаться за отменой концерта", – рассказал он.

Отметим, что об отмене концерта Паши Техника (на который стоял строгий возрастной ценз 18+) стало известно 11 марта. Об этом организаторы объявили в группе мероприятия во "ВКонтакте". Там они написали, что концерт отменяется по "независящим от организаторов и площадки причинам". Затем в группе алтайской "Русской общины" во "ВКонтакте" сообщили, что запрет концерта – результат работы их кибердружины.

Напомним, что в апреле 2024 года "Русская община" добилась отмены концерта рэпера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев). Региональный Минкульт рекомендовал организаторам не проводить концерт после обращения жителей.

Об отмене концертов и о деятельности "Русской общины" на Алтае Роман Васильев недавно рассказывал в интервью amic.ru. Прочитать его можно по ссылке.