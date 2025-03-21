Почему "Русская община" добилась отмены концерта Паши Техника в Барнауле?
Концерт рэпера должен был пройти в краевой столице 5 апреля 2025 года
21 марта 2025, 07:14, Антон Дегтярев
В марте 2025 года стало известно, что кибердружина "Русской общины" добилась отмены концерта скандального рэпера Паши Техника, который должен был пройти 5 апреля в клубе "Фараон". Чем общественникам не угодил исполнитель и почему они требовали запретить его выступление, amic.ru рассказал координатор "Русской общины" в Алтайском крае Роман Васильев.
Справка: Паша Техник (Павел Ивлев) – российский рэп-исполнитель. Известен своим эпатажным поведением и провокационным творчеством, а также тем, что часто употреблял наркотики и алкоголь. В 2008 году его арестовали по обвинению в хранении и распространении наркотиков, вышел из тюрьмы по УДО в 2013-м. Также Техника лишали водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. В 2020 году из-за повторной пьяной езды его посадили в тюрьму на 11 месяцев и на два года запретили водить машину. В 2021-м Павла насильно отправляли в рехаб. В 2022 году после домашней вечеринки с наркотиками Техник впал в кому, однако через день из нее вышел. В октябре 2024-го он заявил о том, что удалит свои треки, в которых упоминаются наркотики, а также выступает против употребления веществ, и призвал слушателей вести здоровый образ жизни.
"Человек выходит непонятно под какими препаратами"
Роман Васильев отметил, что причиной для отмены концерта стали "деструктивные тексты рэпера и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии". Поэтому общественники в начале марта 2025 года обратились в прокуратуру и Министерство культуры Алтайского края, а также в мэрию Барнаула с предложением не проводить мероприятие.
"На концерты человек выходит непонятно под какими препаратами, под его влиянием могут оказаться лица младше 18 лет. Мы писали обращения, в которых указывали, что тексты данного артиста несут негатив, пропагандируют наркотики и алкоголь. Так получилось добиться отмены мероприятия. Кто именно решал этот вопрос, нам уже не сообщали. Обычно Министерство культуры дает рекомендации об отмене заведению, где должен пройти концерт. А там уже организатор сам решает, следовать им или нет", – прокомментировал Васильев.
Сейчас организаторы концерта в соцсетях призывают барнаульских поклонников артиста ехать на его выступление в Новосибирск. При этом Васильев не знает, будут ли представители местной "Русской общины" добиваться отмены концерта рэпера в сибирском мегаполисе.
"Кибердружина постоянно мониторит афишу Барнаула"
Что касается алтайской "Русской общины", то сейчас планов отменять концерты каких-то еще исполнителей у них нет. Однако общественники активно следят за тем, кто приезжает в Барнаул.
"Наша кибердружина постоянно мониторит афишу Барнаула и Алтайского края и смотрит, кто к нам планирует ехать. Если это артист, который как Паша Техник негативно влияет на массы, то мы начинаем обращаться за отменой концерта", – рассказал он.
Отметим, что об отмене концерта Паши Техника (на который стоял строгий возрастной ценз 18+) стало известно 11 марта. Об этом организаторы объявили в группе мероприятия во "ВКонтакте". Там они написали, что концерт отменяется по "независящим от организаторов и площадки причинам". Затем в группе алтайской "Русской общины" во "ВКонтакте" сообщили, что запрет концерта – результат работы их кибердружины.
Напомним, что в апреле 2024 года "Русская община" добилась отмены концерта рэпера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев). Региональный Минкульт рекомендовал организаторам не проводить концерт после обращения жителей.
Об отмене концертов и о деятельности "Русской общины" на Алтае Роман Васильев недавно рассказывал в интервью amic.ru. Прочитать его можно по ссылке.
07:15:49 21-03-2025
А Паша Сантехник приедет?
07:23:27 21-03-2025
Истинная причина кроется в том, что телуни этих общинников входят в экстаз при прослушивании Техника. Элементарная ревность.
10:11:38 21-03-2025
Гость (07:23:27 21-03-2025) Истинная причина кроется в том, что телуни этих общинников в... вы льстите этим облысевшим пузанам. откуда у них телуни? только чистая мужская дружба
15:11:00 21-03-2025
гость (10:11:38 21-03-2025) вы льстите этим облысевшим пузанам. откуда у них телуни? тол... ну ты скажи это лично любому из них, ссыкун клавиатурный
07:32:36 21-03-2025
ну а что, только с реперами эти бандиты и могут бороться. беспредел на транспорте их не беспокоит. там им самим кое что надерут.
14:10:36 21-03-2025
Гость (07:32:36 21-03-2025) ну а что, только с реперами эти бандиты и могут бороться. бе... Какой беспредел? Кондукторши распоясались?
07:35:53 21-03-2025
Лично мне не нравятся хунвейбины любых мастей и идеологий. Это такие «воробьи» из Игр Престолов, типа моральные камертоны. Не надо вашим мнением определять культурную палитру для населения. Я только с одним могу быть согласен - можете следить или жаловаться, если бы тот же Паша Техник свои сэты создавал на государственные деньги. Следите за тем, чтобы бюджетные деньги использовались правильно, а субкультуры оставьте в покое.
08:15:50 21-03-2025
Единственное кого нужно отменять, так это подобных коммисаров в пыльных шлемах.
08:17:32 21-03-2025
афигительное достижение неизвестной КИБЕР дружины- молодцы. возьмите с полки пирожок
08:23:47 21-03-2025
"Субкультуры" пусть тусуются на квартирниках.
08:33:40 21-03-2025
Мне кажется. этот Сантехник гораздо меньшее зло, чем эта ОПГ.
09:37:39 21-03-2025
Гость (08:33:40 21-03-2025) Мне кажется. этот Сантехник гораздо меньшее зло, чем эта ОПГ... Я бы даже сказал Паша техник вообще не зло по сравнением этим ОПГ
08:41:04 21-03-2025
Нам МГЕРовцев мало, позорящих память героев "Молодой Гвардии"? Кто вообще дал право кучке нацболов назваться "Русской общиной" и говорить от лица россиян? Да, рэп в большинстве случаев - полное дерьмо. Но и навоз нужен для полноценной жизни...
08:48:45 21-03-2025
Дюша (08:41:04 21-03-2025) Нам МГЕРовцев мало, позорящих память героев "Молодой Гвардии... Власти выгодно держать народ в страхе. Поэтому они всячески поддерживают эти группировки. До тех пор, пока они им выгодны и не опасны.
09:32:22 21-03-2025
Дюша (08:41:04 21-03-2025) Нам МГЕРовцев мало, позорящих память героев "Молодой Гвардии... Миллионы мух не могут ошибаться! Таким как вы действительно нужен навоз. Приятного аппетита...
12:45:35 21-03-2025
Гость (09:32:22 21-03-2025) Миллионы мух не могут ошибаться! Таким как вы действительно ... Миллионы мух слушают рэп и МУЗ ТВ... А я слушаю "Кинг Кримсон" и "Генератор Вандерграфа"... И если бы эта "община" рот открыла на гастроли Питера Хеммелла, то понесла бы существенный урон в своих рядах.
08:41:19 21-03-2025
Шаман гораздо опаснее для нашей культуры.
А вот такие группировки, которые решают , что нам можно, а что нельзя это вообще билет в один конец
12:06:20 21-03-2025
Гость (08:41:19 21-03-2025) Шаман гораздо опаснее для нашей культуры.А вот такие гру... "а по-моему, они одинаковые"
09:31:03 21-03-2025
Вообще бесит когда концерты отменяют, у меня душевная травма после отмены концертов Бегемота до сих пор.
09:59:57 21-03-2025
Ребята из общины молодцы! На вопли местной гопоты внимания не обращайте. "Мал клоп, да вонюч".
13:06:16 21-03-2025
Гость (09:59:57 21-03-2025) Ребята из общины молодцы! На вопли местной гопоты внимания н... верно..хорошо, что их группировка не велика, однако вы правильно заметили
10:21:49 21-03-2025
Так от репа техника нас защетили, теперь вопрос, кто нас будет защищать от этих нациков?
10:49:31 21-03-2025
По другим городам РО, слышал, работает конструктивно, по нашим не особо в курсе, узнаю.
Истерикой в комментах удовлетворен.
11:11:24 21-03-2025
Musik (10:49:31 21-03-2025) По другим городам РО, слышал, работает конструктивно, по наш... Вот так же "конструктивно", рано или поздно отменят и тебя. Любители запрещать думают что запрещать будут только то что не нравится им, но они плохо знают историю собственной страны и по этому не понимают что у "палки" всегда есть два конца. Будете потом с разбитой сопаткой мямлить "Товарищ Сталин, произошла ужасная ошибка". Уже всё это проходили.
11:29:03 21-03-2025
Гость (11:11:24 21-03-2025) Вот так же "конструктивно", рано или поздно отменят и тебя. ... А вы с другими общинами совсем не общались?
11:47:14 21-03-2025
Гость (11:11:24 21-03-2025) Вот так же "конструктивно", рано или поздно отменят и тебя. ... Вынужден с Вами не согласиться товарищ!!! После Сталина остался БаММ, высотки в столице и пару сотен заводов. А после мужчины в худи останется только худи .
14:09:27 21-03-2025
Константин (11:47:14 21-03-2025) Вынужден с Вами не согласиться товарищ!!! После Сталина оста... что такое баММ?
14:09:39 21-03-2025
Константин (11:47:14 21-03-2025) Вынужден с Вами не согласиться товарищ!!! После Сталина оста... вообще-то заводы нам строила и оборудовала Америка, американские инженеры тут жили и работали (представляете?) не бесплатно, конечно... хлеб у крестьян не так просто отобрали в 1930е годы
18:13:53 21-03-2025
Гость (14:09:39 21-03-2025) вообще-то заводы нам строила и оборудовала Америка, американ... ты строителям магнитки расскажи. американское оборудование закупали и инженеров приглашали, оплачивали золотом. но обесценивать труд миллионов рабочих - это что-то.
11:11:08 21-03-2025
в душе не знаю кто такой паша техник и кто такие русская община.
зашел много комментов, решил написать.
паша техник, видимо какой-то долбач средних лет, который сцыт в уши пубертату, угадал?
а с другой стороне не бритый средневорастной мужик в худи, с кучей свободного времени?
12:57:41 21-03-2025
Гость (11:11:08 21-03-2025) в душе не знаю кто такой паша техник и кто такие русская общ... У мужика в худи нет свободного времени - он борется с Пашей Технологом
11:28:56 21-03-2025
предполагаю, что данные граждане росли на песнях "Сектора газа".. вот они точно про традиционные ценности вещали молодежи)))
12:09:38 21-03-2025
рэп - к@л
12:28:39 21-03-2025
Читаю комментарии и диву даюсь, ребята пытаются русскую культуру восстановить, вы бы сами пришли на русский двор и пообщались с ними, адекватные классные ребята, а не диванные критики
12:48:21 21-03-2025
Кто то (12:28:39 21-03-2025) Читаю комментарии и диву даюсь, ребята пытаются русскую куль... А что они понимают под русской культурой? Круга? Пугачеву? Церковные песнопения? Копирайт для начала пусть купят на понятие "русская культура"...
13:35:04 21-03-2025
Дюша (12:48:21 21-03-2025) А что они понимают под русской культурой? Круга? Пугачеву? Ц... гусли и "ой-люли"
14:10:46 21-03-2025
Кто то (12:28:39 21-03-2025) Читаю комментарии и диву даюсь, ребята пытаются русскую куль... А им кто-то мешает ее восстанавливать? Или это как с Автотазом - если не запретить все остальное, то никто покупать не будет, да и даже ежели запретить, не факт?.. Да плевать они хотели на культуру, парни идут к успеху и кормушке.
14:43:28 21-03-2025
Кто то (12:28:39 21-03-2025) Читаю комментарии и диву даюсь, ребята пытаются русскую куль... Контакт нашел.
Схожусь, поглижусь..
12:51:52 21-03-2025
Насмешил...Гопники!!! Не обращайте внимание на коменты других гопников!!!
15:04:38 21-03-2025
Рэп- "культура" для недоразвитых. Тут не нужен ни талант, ни элементарный музыкальный слух. Нужно только умение крыть матом. Смотришь на этих дурачков, и жалко их. Ни Пушкина не знают, ни Есенина. Как они в любви объясняются?. Примерно так: Это, телка, я (мат) тебя, типа ( матерно-ласковое выражение) эта, как его (мат) люблю (МАТ ту Люсю). Где-то так?
15:23:30 21-03-2025
Вован (15:04:38 21-03-2025) Рэп- "культура" для недоразвитых. Тут не нужен ни талант, ни... А в ответ : " Та ж фигня(матом)"
00:30:40 07-04-2025
Я готов вступить в эту общину, как сделать?
06:25:32 07-04-2025
Гость (00:30:40 07-04-2025) Я готов вступить в эту общину, как сделать?... Идете по улице. Смотрите под ноги. Как видите коричневую кучку, сразу вступайте.
20:41:24 07-04-2025
Гость (06:25:32 07-04-2025) Идете по улице. Смотрите под ноги. Как видите коричневую куч... Твоя кучка мне не нужна, это твоё имущество. Вернись и забери её с собой в пакетик.
06:35:58 08-04-2025
Гость (20:41:24 07-04-2025) Твоя кучка мне не нужна, это твоё имущество. Вернись и забер... Какая же это моя кучка? Это кучка для тебя. Так что, если мечтаешь послушать наш джаз, т.е. вступить, вот и вступай, так, как тебе сказали!
07:31:05 07-04-2025
Почему государство не борется с этими бандосами? Элементарно. потому что они ему выгодны!