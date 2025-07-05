Умер звезда "Фантастической четверки" и "Зачарованных" Джулиан Макмэхон

Причиной смерти стал рак

05 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Джулиан Макмэхон / Кадр из фильма "Фантастическая четверка" (2005)

Австралийский актер Джулиан Макмэхон умер в возрасте 56 лет, пишет Deadline.

Супруга артиста в заявлении подчеркнула, что Джулиан "мирно скончался на этой неделе после героических усилий по борьбе с раком".

"Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему числу жизней", — заявила Келли Макмэхон.

Джулиан Макмэхон родился 27 июля 1968 года в Сиднее, Австралия. Начал сниматься в кино и на телевидении в начале 1990-х годов, сначала в Австралии, а затем в США. Широкую известность получил благодаря роли Коула Тернера в телесериале "Зачарованные" (2000–2005).

Также снимался в таких фильмах и сериалах, как "Части тела" (2003), "Фантастическая четверка" (2005), "Предчувствие" (2007) и других.

Накануне стало известно о смерти Майкла Мэдсена — звезды фильмов "Убить Билла" и "Бешеные псы". Актеру было 67 лет.