Документ максимально насыщен статистическими показателями

16 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в 2022 году не произошло снижения ключевых экономических показателей. Несмотря на санкционное давление, экономика региона росла. Такой вывод можно сделать из тезисов к ежегодному отчёту губернатора Виктора Томенко. Доклад главы региона запланирован на 25 мая, он пройдёт в рамках сессии АКЗС.

В целом документ (копия есть в распоряжении amic.ru) демонстрирует сдержанный оптимизм: "По итогам 2022 года в полном объёме выполнены социальные обязательства перед гражданами". Как и обычно, в тезисах к отчёту губернатора перечислены основные достижения региона. Amic.ru выбрал наиболее важные показатели.

Ключевые цифры

По итогам прошлого года индекс промпроизводства в крае составил 101,9 %, рост номинальной зарплаты – 115,7% , до 38 315 рублей. Численность официально зарегистрированных безработных снизилась в 1,3 раза, доходы бюджета края увеличились на 7,2%, до 185,8 млрд рублей. На развитие экономики направили почти 146 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Нацпроекты

На реализацию нацпроектов в 2022 год потратили 23,5 млрд рублей, это на 25% больше, чем было в 2021 году.

Медицина

В 2022 году в Алтайском крае построили 18 ФАПов, открыли два новых кардиологических отделения и одно пульмонологическое. Кроме того, в регионе больше чем наполовину обновили автопарк скорой помощи. По итогам прошлого года на 7,5% увеличился объём оказания высокотехнологичной медпомощи. В 2022 году в крае ввели новые выплаты для медработников.

Образование

В 2022 году в регионе построили шесть дошкольных образовательных учреждений, была обеспечена почти 100-процентная доступность мест в детсадах для детей от двух месяцев до трёх лет. Также в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию шесть школ и технопарк "Кванториум" в Новоалтайске.

Культура

В 2022 году в крае построили два культурно-спортивных центра, а также создали три модельные библиотеки.

Спорт

В прошлом году продолжилось строительство двух ФОКов в Барнауле и крытого катка в Бийске.

Сельское хозяйство

Индекс производства сельхозпродукции по итогам 2022 года составил 103,8%, аграрии собрали более 5,6 млн тонн зерна.

Промышленность

В крае заметно выросло производство в стратегически важных отраслях: вагоностроении (в 1,3 раза), производстве одежды (в 1,6 раза), выпуске лекарств (плюс 13,4%). Кроме того, в Рубцовске открыли первый в регионе промышленный технопарк.

Строительство

По итогам года введено в эксплуатацию свыше 920 тысяч кв. м жилья. Это на 15,7% выше среднего пятилетнего уровня. В 2022 году капремонт завершили в 394 многоквартирных домах. Кроме того, на 92,8% удалось расселить аварийный жилой фонд.

По итогам прошлого года 825 детей-сирот в Алтайском крае получили жильё. Это на 61,4 % больше, чем годом ранее.

Дороги и транспорт

На строительство и реконструкцию примерно 800 км автодорог в регионе направили 22,3 млрд рублей. Кроме того, дорожники купили 285 единиц техники на сумму 2,1 млрд рублей.

За счёт средств краевого бюджета было налажено транспортное сообщение по 202 муниципальным маршрутам.

Догазификация

В рамках социальной догазификации в 2022 году техническую возможность подключиться к голубому топливу получили свыше 21 тысячи домовладений. Газораспределительные сети подвели до границ почти 11 тысяч земельных участков.

Поддержка участников СВО

В 2022 году на поддержку участников СВО и членов их семей правительство края направило свыше 1 млрд рублей. Были созданы бригады специалистов для индивидуальной работы с участниками СВО и их семьями. Кроме того, введено бесплатное горячее питание для учащихся, родители освобождены от платы за детсад, членам семей участников СВО помогают в трудоустройстве и оказывают другие меры поддержки.

Мнение депутатов

Помимо тезисов доклада губернатора, в распоряжении amic.ru есть и проект постановления регионального парламента. Здесь, кроме вышеперечисленных достижений, нашлось место и для констатации слабых сторон.

Депутаты намерены обратить внимание главы региона на ряд проблем. В их числе – убыль населения и низкие доходы жителей. "Приоритетного внимания со стороны правительства края требует ряд проблем, имеющихся в регионе. Сохраняется отрицательная динамика естественного движения населения края, показатели доходов граждан уступают среднероссийским значениям. Остаётся неудовлетворённой кадровая потребность организаций здравоохранения, образования", – сказано в документе.

Главными задачами краевого правительства на текущий год, по мнению парламентариев, станет реализация стратегии социально-экономического развития края, а также индивидуальной программы, рассчитанной до 2024 года.

Ранее amic.ru рассказывал о вопросах, которые подготовили фракции АКЗС к губернаторскому отчёту. Подробнее о том, чем интересовались депутаты у Виктора Томенко, можно почитать здесь.

Напомним, в 2023 году Виктор Томенко отчитывается в последний раз в рамках своих нынешних полномочий на посту губернатора. В сентябре пройдут очередные выборы главы региона. В этой связи можно ожидать, что губернатор будет приводить данные не только за прошлый год, а целиком за пятилетний срок, пока он возглавляет Алтайский край.

Кстати, отчёт Томенко за 2021 год поддержали 44 депутата, ещё 22 парламентария от оценки воздержались. Против не проголосовал никто.