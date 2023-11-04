Умерла актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Галина Мочалова не дожила до 90-летия чуть больше двух недель

04 ноября 2023, 10:15, ИА Амител

Кадр из сериала "Лиговка" / kino-teatr.ru

В возрасте 89 лет скончалась заслуженная артистка России Галина Мочалова, сообщили в театре "Приют комедианта", в котором работала актриса.

Коллеги Мочаловой рассказали, что она умерла 2 ноября. "До своего 90-летия Галина Владимировна не дожила всего 16 дней", – отметили в театре.

Галина Мочалова родилась 18 ноября 1933 года. В фильмографии актрисы больше 80 работ, в том числе сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Глухарь", "Тайны следствия", "Шерлок Холмс", "Мажор" и другие.

Также Мочалова играла на сцене. В разное время служила в Театре имени Ленсовета, петербургских театрах "Комедианты" и "Приют комедианта".

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