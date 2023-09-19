Умерла актриса Любовь Майкова

Артистки не стало 18 сентября

19 сентября 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГИТИС

Умерла актриса театра и кино Любовь Майкова, сообщают в ГИТИС.

Артистки не стало 18 сентября. Причину смерти, а также место и дату похорон в институте не уточнили.

Майкова окончила ГИТИС в 1980 году. Тогда же дебютировала в кино, исполнив роль лаборантки в фильме "Вам и не снилось...". Впоследствии сыграла в "Салоне красоты" (1986), в "Где находится нофелет?" (1987) и в "Забытой мелодии для флейты" (1987). С конца 1980-х жила в США.

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