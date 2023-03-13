Умерла мама мальчика после ДТП, в котором погибли его отец и братик по пути на Алтай

Из всей семьи выжил только пятилетний ребёнок, сейчас он в тяжёлом состоянии

13 марта 2023, 13:04, ИА Амител

Фото: ГУ МВД НСО

В Новосибирской области в больнице скончалась женщина, которая с семьёй – супруг и двое маленьких детей – попала в ДТП, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, ДТП произошло вечером 9 марта на трассе Новосибирск – Барнаул. Водитель автомобиля Honda Civic допустил столкновение с рейсовым автобусом, ехавшим из Славгорода. 35-летний водитель иномарки и трёхлетний мальчик скончались на месте, 30-летнюю женщину и пятилетнего мальчика госпитализировали в больницу.

"Не выжила, умерла. Слишком тяжёлые были травмы. Прогнозы врачей сразу были неутешительные. Давали слишком маленький шанс", – рассказала родственница семьи.

В итоге в ДТП выжил только старший сын, который сейчас находится в медучреждении, – у него переломы и черепно-мозговая травма, состояние тяжёлое.

По предварительной версии, виноват водитель машины, в которой ехала семья.