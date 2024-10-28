В Барнауле завершают реставрацию одного из домов "сталинского" ансамбля
В планах мэрии привести в порядок еще три дома по соседству
28 октября 2024, 15:45, ИА Амител
Реставрацию "сталинского" дома на улице Ленина, 67а, завершают. Строители отремонтировали кровлю, а сейчас восстанавливают фасад и элементы лепнины, сообщает "Толк".
В планах мэрии было привести в порядок еще три здания по соседству. Однако с финансированием и поиском подрядчиков возникли трудности. На реставрацию "сталинского" ансамбля требуется около 1 млрд рублей.
Напомним, о намерении отремонтировать здание amic.ru сообщал в августе 2023 года. Объект решили привести в порядок, после того как на него обратил внимание архитектор Александр Деринг. Также в 2020 году экспертиза установила "ограниченно работоспособное" техническое состояние фасадов и крыши здания. Общедомовые системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления и вовсе оказались "неудовлетворительными".
В конце августа 2023 года мэрия объявила поиск подрядчика, который выполнит капремонт. По муниципальной программе "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы на это планировалось выделить 62,8 млн рублей.
Согласно проектной документации, было решено заменить в здании системы электро- и водоснабжения, водоотведения и отопления, отремонтировать цокольную часть стен; сделать защитный слой бетона балконных перекрытий, отмостку, а также козырьки над входами в подъезды.
Подрядчика также обязали заменить поврежденную кирпичную кладку, сбить старую штукатурку со стен и нанести отделочный слой заново.
После завершения капремонта рабочие должны были уложить асфальтобетонное покрытие, а также растительный слой и покрытие из тротуарной плитки. Тогда говорилось, что работы должны быть выполнены за пять месяцев.
В августе 2024 года закончили работы на крыше, шел ремонт фасада с красной линии. При этом было сказано, что в результате работ облик дома сохранится, в том числе его декоративные элементы. Завершающим этапом была запланирована покраска здания.
При этом по плану был намечен следующий этап реконструкции – замена инженерных коммуникаций. На него должны потратить около 10 млн рублей.
19:31:18 28-10-2024
А разве капремонт заканчивается ремонтом фасадов? В подвалах все трубы гнилые, канализация бежит прямо по полу подвалов. Нам, жителям, сказали, что капремонт закончится в 2027 году.Очень надеюсь, что это шутка была.Пожить ещё хочется.
19:57:34 28-10-2024
Гость. (19:31:18 28-10-2024) А разве капремонт заканчивается ремонтом фасадов? В подвалах... а жители за счёт собственных средств капитальный ремонт провести не хотят? так-то это их собственность. а то много таких домов, которые бы были бы не прочь заменить и фасад и инженерные сети за счёт бюджета и целевого финансирования.
05:46:52 29-10-2024
Гость (19:57:34 28-10-2024) а жители за счёт собственных средств капитальный ремонт пров... Посмотрите в квитанцию ЖКХ.Последняя строчка.ВЫ увидите, что все жители платят за капремонт дома, хотя лично мне по документам принадлежит только квартира, которую я ремонтирую, когда надо, за свои кровные.И никому на этот счет претензий не предЪявляю.А Дом в целом принадлежит муниципалитету.Если я не прав, уточните!
12:54:05 29-10-2024
Гость (05:46:52 29-10-2024) Посмотрите в квитанцию ЖКХ.Последняя строчка.ВЫ увидите, что... Нет, Вы не правы. Вам, на основании общей собственности вместе со всеми остальными собственниками принадлежит всё здание, в т.ч. и кровля, и фасад, и подвал, и инженерная инфраструктура.
19:40:08 28-10-2024
Уже давно должен был прибежать клоун красноносый и заявить, что эту рухлядь надо снести и на ее месте воткнуть свечку в много-много этажей, такую-же, как на месте ЦУМ-а. Куда он потерялся? С выселок автобус не везет? Непорядок. Совсем Женя Ракшин за своими питомцами не следит...
09:50:38 29-10-2024
Гость (19:40:08 28-10-2024) Уже давно должен был прибежать клоун красноносый и заявить, ... Какой интересный спич) По вашему Женя Ракшин спонсор Деда Мороза? Очень интересно.
21:14:12 28-10-2024
И вот снова недовольные - ну вы вааще...
09:48:47 29-10-2024
Это, кстати, в копилку местного пенса, прославляющего дома сталинского периода. Понятно, что фасад - штукатурка и лепнина, понятно что шкрыша и водостоки. Но основное в сабже - Общедомовые системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления и вовсе оказались "неудовлетворительными". все сетевое и инженерное хозяйство дома просто умерло. И это хорошо, что дом имеет такую этажность, в противном случае проблемы бы только усугубились, плюс проблемы с лифтом добавились бы. Нет, этот квартал от Молодежки до Октября имеет свой шарм, пускай он таким и остается, но содержание все более стареющего имущества становится всё дороже и дороже. Хотя… А что сейчас дешевеет?
09:53:07 29-10-2024
Лишь «восстановление» 4-х домов - 1 ярд в текущих сметных ценах. И это не уникальные памятники архитектуры, а просто старые здания. Капец.