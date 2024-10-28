В Барнауле завершают реставрацию одного из домов "сталинского" ансамбля

В планах мэрии привести в порядок еще три дома по соседству

28 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Реставрацию "сталинского" дома на улице Ленина, 67а, завершают. Строители отремонтировали кровлю, а сейчас восстанавливают фасад и элементы лепнины, сообщает "Толк".

В планах мэрии было привести в порядок еще три здания по соседству. Однако с финансированием и поиском подрядчиков возникли трудности. На реставрацию "сталинского" ансамбля требуется около 1 млрд рублей.

Напомним, о намерении отремонтировать здание amic.ru сообщал в августе 2023 года. Объект решили привести в порядок, после того как на него обратил внимание архитектор Александр Деринг. Также в 2020 году экспертиза установила "ограниченно работоспособное" техническое состояние фасадов и крыши здания. Общедомовые системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления и вовсе оказались "неудовлетворительными".

В конце августа 2023 года мэрия объявила поиск подрядчика, который выполнит капремонт. По муниципальной программе "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы на это планировалось выделить 62,8 млн рублей.

Согласно проектной документации, было решено заменить в здании системы электро- и водоснабжения, водоотведения и отопления, отремонтировать цокольную часть стен; сделать защитный слой бетона балконных перекрытий, отмостку, а также козырьки над входами в подъезды.

Подрядчика также обязали заменить поврежденную кирпичную кладку, сбить старую штукатурку со стен и нанести отделочный слой заново.

После завершения капремонта рабочие должны были уложить асфальтобетонное покрытие, а также растительный слой и покрытие из тротуарной плитки. Тогда говорилось, что работы должны быть выполнены за пять месяцев.

В августе 2024 года закончили работы на крыше, шел ремонт фасада с красной линии. При этом было сказано, что в результате работ облик дома сохранится, в том числе его декоративные элементы. Завершающим этапом была запланирована покраска здания.

При этом по плану был намечен следующий этап реконструкции – замена инженерных коммуникаций. На него должны потратить около 10 млн рублей.