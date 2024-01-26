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В Бийске, где нет холодной воды, отключат еще и горячую, отопление и электричество

Отключения плановые – они связаны с ремонтными работами

26 января 2024, 12:22, ИА Амител

Отключение холодной и горячей воды / Фото: unsplash.com
Отключение холодной и горячей воды / Фото: unsplash.com

В Бийске 26 января отключат электроэнергию, ГВС и отопление в ряде домов, пишет "Бийский рабочий".

Отключения плановые – они связаны с ремонтными работами, которые затронут лишь часть жилых домов в городе. При этом не будут отключать все сразу – где-то люди останутся без горячей воды и отопления, а где-то только без электричества. Завершить ремонтные работы обещают примерно до 16:00.

Стоит отметить, что сегодня практически весь Бийск остался без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии.

В администрации наукограда не знают, когда холодное водоснабжение в городе будет восстановлено. Глава города Виктор Щигрев дал поручение организовать подвоз холодной воды для жителей.

Бийск отключения

Комментарии 7

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Гость

12:30:12 26-01-2024

Советское наследие заканчивается.

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Гость

12:32:24 26-01-2024

Перекроют кислород , отключат газ и замуруют унитазы.

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Андрей

22:09:31 26-01-2024

Гость (12:32:24 26-01-2024) Перекроют кислород , отключат газ и замуруют унитазы.... Все на выборы!

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Светлана

22:10:10 26-01-2024

Гость (12:32:24 26-01-2024) Перекроют кислород , отключат газ и замуруют унитазы.... и дустом сверху(((

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Гость

20:18:09 26-01-2024

В середине зимы плановые отключения всего сразу?

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Гость

01:59:58 27-01-2024

Снять главу города с должности за несостоятельность!

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Гость

07:49:53 27-01-2024

А лета не хватает для таких работ- профилактических, плановых. Зима- самое подходящее время, именно для плановых работ. Позорище

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