В Бийске, где нет холодной воды, отключат еще и горячую, отопление и электричество

Отключения плановые – они связаны с ремонтными работами

26 января 2024, 12:22, ИА Амител

Отключение холодной и горячей воды / Фото: unsplash.com

В Бийске 26 января отключат электроэнергию, ГВС и отопление в ряде домов, пишет "Бийский рабочий".

Отключения плановые – они связаны с ремонтными работами, которые затронут лишь часть жилых домов в городе. При этом не будут отключать все сразу – где-то люди останутся без горячей воды и отопления, а где-то только без электричества. Завершить ремонтные работы обещают примерно до 16:00.

Стоит отметить, что сегодня практически весь Бийск остался без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии.

В администрации наукограда не знают, когда холодное водоснабжение в городе будет восстановлено. Глава города Виктор Щигрев дал поручение организовать подвоз холодной воды для жителей.