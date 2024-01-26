В Бийске, где нет холодной воды, отключат еще и горячую, отопление и электричество
Отключения плановые – они связаны с ремонтными работами
26 января 2024, 12:22, ИА Амител
В Бийске 26 января отключат электроэнергию, ГВС и отопление в ряде домов, пишет "Бийский рабочий".
Отключения плановые – они связаны с ремонтными работами, которые затронут лишь часть жилых домов в городе. При этом не будут отключать все сразу – где-то люди останутся без горячей воды и отопления, а где-то только без электричества. Завершить ремонтные работы обещают примерно до 16:00.
Стоит отметить, что сегодня практически весь Бийск остался без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии.
В администрации наукограда не знают, когда холодное водоснабжение в городе будет восстановлено. Глава города Виктор Щигрев дал поручение организовать подвоз холодной воды для жителей.
12:30:12 26-01-2024
Советское наследие заканчивается.
12:32:24 26-01-2024
Перекроют кислород , отключат газ и замуруют унитазы.
22:09:31 26-01-2024
Гость (12:32:24 26-01-2024) Перекроют кислород , отключат газ и замуруют унитазы.... Все на выборы!
22:10:10 26-01-2024
Гость (12:32:24 26-01-2024) Перекроют кислород , отключат газ и замуруют унитазы.... и дустом сверху(((
20:18:09 26-01-2024
В середине зимы плановые отключения всего сразу?
01:59:58 27-01-2024
Снять главу города с должности за несостоятельность!
07:49:53 27-01-2024
А лета не хватает для таких работ- профилактических, плановых. Зима- самое подходящее время, именно для плановых работ. Позорище