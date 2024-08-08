"Уничтожение продолжается". Заявление Минобороны РФ по ситуации в Курской области

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток продвижения противника не допущено

08 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Военнослужащий в лесу / Фото: unsplash.com

Минобороны РФ выступило с очередным официальным заявлением по ситуации в Курской области, куда утром 6 августа вторглись вооруженные силы Украины. Детали заявления сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток продвижения противника не допущено. Силы противника сдерживали подразделения прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, а также при помощи ударов авиации, ракетных войск огня артиллерии.

На данный момент пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении. Также наносятся удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.

По данным Минобороны, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники: один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак".

"Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.

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