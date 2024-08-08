Что происходит в Курской области, которую атаковала Украина?

Третий день в Курской области идут бои с украинцами, которые вторглись в регион

08 августа 2024, 14:05, ИА Амител

Российский солдат/ Фото: Минобороны РФ

Обстановка в российской Курской области, атакованной ВСУ, остаётся напряжённой. Там ввели режим чрезвычайной ситуации, из региона эвакуируют гражданских, от украинских пуль, снарядов и дронов гибнут мирные люди. Минобороны отчитывается о том, что противника удалось остановить, однако он всё ещё находится в приграничной зоне. Amic.ru собрал всю информацию о событиях в Курской области.

Как идут бои?

7 августа в связи с обстановкой в Курской области президент России Владимир Путин провёл совещание с руководителями силовых ведомств в связи с обстановкой в Курской области.

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил и первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов доложил президенту, что в 5:30 утра 6 августа подразделение вооруженных сил Украины численностью до тысячи человек перешли в наступление, чтобы захватить участок Суджанского района Курской области.

Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь области удалось остановить, а также пообещал разгромить противника и выйти на государственную границу. По его словам, российские войска активно уничтожают технику ВСУ.

Совещание Путина с руководителями силовых ведомств/ Фото: kremlin.ru

Так, в Минобороны сообщили, что расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" был нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате была уничтожена боевая и специальная техника украинцев.

Врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь с 7 на 8 августа и утром 8 августа Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и ещё пять ракет. Он напомнил, что гражданским приближаться к обломкам и трогать их нельзя.

Также вечером 7 августа Смирнов написал, что в области сохраняется "сложная оперативная обстановка в приграничных районах". Поэтому в регионе с 7 августа введен режим чрезвычайной ситуации. Смирнов пообещал лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Он также отметил, что оперштаб работает круглосуточно, кроме того, принимаются все меры по обеспечению безопасности жителей области.

Также накануне, 7 августа, Смирнов рассказал о том, что руководство области уже договорилось с несколькими регионами об отправке детей Курской области на отдых в загородные лагеря. Пострадавших будут направлять на лечение в столичные клиники.

Из приграничной зоны сейчас эвакуируют жителей. По данным на 7 августа, со слов Смирнова, более 200 человек вывезли с обстреливаемых территорий, а ещё тысяча уехала на личном транспорте. В пунктах временного размещения находилось более 300 человек, в том числе 100 детей.

Алексей Смирнов/ Фото: kursk.ru

Что сообщают телеграм-каналы?

Издание Readovka пишет, что в Курской области ВСУ заняли газоизмерительную станцию "Суджа", попытались прорваться в город Суджа, но были отброшены и откатились в предместья города.

Телеграм-канал "Рыбарь" сообщает, что сейчас идут бои на подступах к Коренево, а также на восточных окраинах Суджи. RTVI передает, что сейчас в Суджи нет связи, электричества и воды. Тг-канал "Рыбарь" добавляет: "судя по обрывочным сведениям", удалось остановить набеги диверсионно-разведовательных групп противника и не допустить широкого продвижения украинской армии.

По данным каналов "Оперативные сводки" и "Два майора", российские войска не позволяют ВСУ подойти к поселку Корнево, а за ночь они уничтожили 20 единиц украинской техники. Телеграм-канал "Два майора" пишет, что в Россию для защиту Курской области возвращаются бойцы ЧВК "Вагнер", также в регион зашли силы батальона "Ахмат".

Российские солдаты/ Фото: Минобороны РФ

Сколько человек пострадало?

Пока точное количество пострадавших пока неизвестно. С первого дня нападения есть жертвы среди гражданского населения. Один из эпизодов, например, — расстрел солдатом ВСУ беременной 24-летней девушки в упор в Суджанском районе. Она выезжала из района с мужем и полуторогодовалым ребенком, пишет Readovka. При этом мальчику и его отцу удалось спастись, а мать погибла. Также известно о погибших от обстрелов и дронов ВСУ. Например, около Суджи украинцы ударили по машине скорой помощи. Врача ранило, а водитель и фельдшер скончались.

Также известно о ранении журналиста Евгения Поддубного при атаке ВСУ на Курскую область. Подробно об этом можно прочитать здесь.

Что делает правительство?

Вечером 7 августа Владимир Путин провел совещание и с членами правительства, которое было посвящено ситуации в Курской области.

"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", — сказал Владимир Путин членам правительства.

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров отметил, что организована работа по поддержке жителей Суджанского района Курской области. По его словам, мобилизованы все ведомства: Министерство по чрезвычайным ситуациям, Минздрав, Минстрой, Росгвардия и Минтранс.

Денис Мантуров/ Фото: kremlin.ru

Сейчас идет работа по эвакуации семей из небезопасных районов, созданы 19 пунктов временного размещения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, к работе привлекли специалистов федерального Минздрава и Федерального медико-биологического агентства. Разворачивается мобильный госпиталь, для людей организовано питание, им выдают питьевую воду, отметил Мантуров.

Он добавил, что Минфину уже дано поручение направить первый транш на 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей Курской области. Заявки на сумму 11 млрд рублей подали 2,5 тысячи человек, сказал министр.

Также первый вице-премьер поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты размещения граждан и держать на особом контроле выплаты материальной помощи тем, кто находится в пунктах временного размещения, пишет РБК.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт подчеркнул, что руководители подведомственных служб и организаций Минтранса России также участвуют в работе оперштаба Курской области и оказывают "всестороннюю помощь в обеспечении безопасности и ритмичной работы транспорта". Он пообещал приложить максимум усилий для минимизации последствий террористических атак со стороны Украины".

Российские солдаты/ Фото: Минобороны РФ

Как отреагировали на нападение в мире?

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что "ЕС не выступает против атаки украинских сил в Курской области", пишет Reuters. При этом заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что считает вылазку в Курскую область эскалацией конфликта, передает его слова ТАСС.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что США потребовала у украинцев информацию об атаке в Курской области. Он подчеркнул: американцы обратились к украинцам, чтобы "получше понимать ситуацию", сообщает агентство Reuters.

Как началось нападение?

Нападение на Курскую область началось 6 августа. Тогда область подверглась массированному обстрелу. Затем ВСУ атаковали область в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Подробнее о нападении можно прочитать здесь.