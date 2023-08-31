Следователи начали проверку из-за падении акробатки с высоты в цирке в Барнауле

Девушке оказывают медицинскую помощь

31 августа 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи начали проверку из-за падения с высоты акробатки в барнаульском цирке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку условиям охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заявили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент Барнаул сообщает, что у нее может быть перелом руки. По словам очевидца, она ударилась головой о манеж при падении, но пришла в себя.