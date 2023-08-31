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Следователи начали проверку из-за падении акробатки с высоты в цирке в Барнауле

Девушке оказывают медицинскую помощь

31 августа 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следователи начали проверку из-за падения с высоты акробатки в барнаульском цирке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку условиям охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заявили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент Барнаул сообщает, что у нее может быть перелом руки. По словам очевидца, она ударилась головой о манеж при падении, но пришла в себя.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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гость

08:05:31 01-09-2023

Барнаульский цирк - смешно звучит. Откуда у нас цирку взяться??? Цирк может быть московский, который гастролирует в Барнауле? НЕ?

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Гость

12:08:20 01-09-2023

Да, "барнаульский цирк" это забавно. Может это обо всей жизни в городе?

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