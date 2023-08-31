Следователи начали проверку из-за падении акробатки с высоты в цирке в Барнауле
Девушке оказывают медицинскую помощь
31 августа 2023, 22:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Следователи начали проверку из-за падения с высоты акробатки в барнаульском цирке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку условиям охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заявили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.
Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент Барнаул сообщает, что у нее может быть перелом руки. По словам очевидца, она ударилась головой о манеж при падении, но пришла в себя.
08:05:31 01-09-2023
Барнаульский цирк - смешно звучит. Откуда у нас цирку взяться??? Цирк может быть московский, который гастролирует в Барнауле? НЕ?
12:08:20 01-09-2023
Да, "барнаульский цирк" это забавно. Может это обо всей жизни в городе?