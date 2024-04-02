Управляющий барнаульским отделением ЦБ встретился с руководством "Силикатчика"

Андрей Иванов рассказал о работе Банка России и узнал о планах крупнейшего алтайского производителя силикатного кирпича

02 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Встреча управляющего филиалом ЦБ и руководства "Силикатчика / Пресс-служба барнаульского отделения Центробанка

29 марта состоялась рабочая встреча управляющего барнаульским отделением Банка России Андрея Иванова с руководством производственно-коммерческой фирмы "Силикатчик".

В ходе встречи Иванов рассказал руководителям о работе Банка России и мероприятиях, проводимых отделением для повышения финансовой грамотности. Управляющий пригласил топ-менеджеров и сотрудников предприятия на экскурсию в музей барнаульского отделения.

Гендиректор "Силикатчика" Михаил Дыров и председатель совета директоров компании Артем Поломошнов высказались об особенностях работы строительной отрасли в стране в целом и в регионе в частности, а также раскрыли положение дел на предприятии. Кроме того, они ознакомили Иванова с планами по развитию и освоению новых рынков. Отдельно топ-менеджеры обратили внимание и на волнующие предприятие вопросы: от ставок на кредиты для текущей деятельности до снижения строительной активности застройщиков.

Для представителей отделения Банка России провели экскурсию по производству, где показали работу прессов и процесс создания газобетона, а также ознакомили с перспективными продуктами. В пресс-службе отметили, что встреча прошла в дружеской обстановке.