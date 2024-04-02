Управляющий барнаульским отделением ЦБ встретился с руководством "Силикатчика"
Андрей Иванов рассказал о работе Банка России и узнал о планах крупнейшего алтайского производителя силикатного кирпича
02 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
29 марта состоялась рабочая встреча управляющего барнаульским отделением Банка России Андрея Иванова с руководством производственно-коммерческой фирмы "Силикатчик".
В ходе встречи Иванов рассказал руководителям о работе Банка России и мероприятиях, проводимых отделением для повышения финансовой грамотности. Управляющий пригласил топ-менеджеров и сотрудников предприятия на экскурсию в музей барнаульского отделения.
Гендиректор "Силикатчика" Михаил Дыров и председатель совета директоров компании Артем Поломошнов высказались об особенностях работы строительной отрасли в стране в целом и в регионе в частности, а также раскрыли положение дел на предприятии. Кроме того, они ознакомили Иванова с планами по развитию и освоению новых рынков. Отдельно топ-менеджеры обратили внимание и на волнующие предприятие вопросы: от ставок на кредиты для текущей деятельности до снижения строительной активности застройщиков.
Для представителей отделения Банка России провели экскурсию по производству, где показали работу прессов и процесс создания газобетона, а также ознакомили с перспективными продуктами. В пресс-службе отметили, что встреча прошла в дружеской обстановке.
09:59:51 02-04-2024
А что управляющий барнаульским отделением Банка России, что-то решает? Что бы с ним встречаться...
11:50:49 02-04-2024
Всем бы производителям таких промоутеров!
12:36:10 02-04-2024
Замечательная организация. Люди держатся за работу. Высокий уровень заработной платы.
17:10:33 02-04-2024
Гость (12:36:10 02-04-2024) Замечательная организация. Люди держатся за работу. Высокий ... Вы о Банке России или о кирпичном заводе?
19:05:21 02-04-2024
Гость (17:10:33 02-04-2024) Вы о Банке России или о кирпичном заводе?... :-)!!!!!