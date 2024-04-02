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Управляющий барнаульским отделением ЦБ встретился с руководством "Силикатчика"

Андрей Иванов рассказал о работе Банка России и узнал о планах крупнейшего алтайского производителя силикатного кирпича

02 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Встреча управляющего филиалом ЦБ и руководства "Силикатчика / Пресс-служба барнаульского отделения Центробанка

29 марта состоялась рабочая встреча управляющего барнаульским отделением Банка России Андрея Иванова с руководством производственно-коммерческой фирмы "Силикатчик".

В ходе встречи Иванов рассказал руководителям о работе Банка России и мероприятиях, проводимых отделением для повышения финансовой грамотности. Управляющий пригласил топ-менеджеров и сотрудников предприятия на экскурсию в музей барнаульского отделения.

Гендиректор "Силикатчика" Михаил Дыров и председатель совета директоров компании Артем Поломошнов высказались об особенностях работы строительной отрасли в стране в целом и в регионе в частности, а также раскрыли положение дел на предприятии. Кроме того, они ознакомили Иванова с планами по развитию и освоению новых рынков. Отдельно топ-менеджеры обратили внимание и на волнующие предприятие вопросы: от ставок на кредиты для текущей деятельности до снижения строительной активности застройщиков.

Для представителей отделения Банка России провели экскурсию по производству, где показали работу прессов и процесс создания газобетона, а также ознакомили с перспективными продуктами. В пресс-службе отметили, что встреча прошла в дружеской обстановке.

Алтайский край бизнес Бизнес Барнаула Центробанк

Комментарии 5

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Гость

09:59:51 02-04-2024

А что управляющий барнаульским отделением Банка России, что-то решает? Что бы с ним встречаться...

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гость

11:50:49 02-04-2024

Всем бы производителям таких промоутеров!

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Гость

12:36:10 02-04-2024

Замечательная организация. Люди держатся за работу. Высокий уровень заработной платы.

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Гость

17:10:33 02-04-2024

Гость (12:36:10 02-04-2024) Замечательная организация. Люди держатся за работу. Высокий ... Вы о Банке России или о кирпичном заводе?

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Гость

19:05:21 02-04-2024

Гость (17:10:33 02-04-2024) Вы о Банке России или о кирпичном заводе?... :-)!!!!!

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