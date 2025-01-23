Ураган вырвал железную дверь из здания лаборатории в Камне-на-Оби

Также повредил кровлю другой постройки

23 января 2025, 13:00, ИА Амител

Ураган в Камне-на-Оби / Фото: "Каменские новости"

В Камне-на-Оби ураганный ветер, который днем 22 января обрушился на Алтайский край, сорвал профлисты с крыш и двери с петель, пишут "Каменские новости".

"В лаборатории напротив взрослой поликлиники ветер вырвал железную дверь, а одна из местных жительниц рассказала, что ураган сорвал с крыши лист металлопрофиля и повредил забор домовладения", – отмечает издание.

Напомним, в Барнауле возле ТРЦ "Галактика" ураганный ветер повалил новогоднюю елку, которая "всем нравилась".