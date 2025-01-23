Ураган вырвал железную дверь из здания лаборатории в Камне-на-Оби
Также повредил кровлю другой постройки
23 января 2025, 13:00, ИА Амител
Ураган в Камне-на-Оби / Фото: "Каменские новости"
В Камне-на-Оби ураганный ветер, который днем 22 января обрушился на Алтайский край, сорвал профлисты с крыш и двери с петель, пишут "Каменские новости".
"В лаборатории напротив взрослой поликлиники ветер вырвал железную дверь, а одна из местных жительниц рассказала, что ураган сорвал с крыши лист металлопрофиля и повредил забор домовладения", – отмечает издание.
Напомним, в Барнауле возле ТРЦ "Галактика" ураганный ветер повалил новогоднюю елку, которая "всем нравилась".
13:02:49 23-01-2025
ну так-то, ураган- молодец, ее давно пора было вырвать и заменить на нормальную.
15:15:36 23-01-2025
Элен без ребят (13:02:49 23-01-2025) ну так-то, ураган- молодец, ее давно пора было вырвать и зам... А то у сотрудников было ложное чувство безопасности
15:13:34 23-01-2025
значит где-то открыто было окно , тк в ураган разница давлений может и стену и окно вырвать. Если знаете об урагане - ЗАКРЫВАЙТЕ ВСЕ ОКНА И ДВЕРИ плотно, окна на балконах и лоджиях тоже, а то их целыми блоками срывает!!