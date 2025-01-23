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Ураган вырвал железную дверь из здания лаборатории в Камне-на-Оби

Также повредил кровлю другой постройки

23 января 2025, 13:00, ИА Амител

Ураган в Камне-на-Оби / Фото: "Каменские новости"

В Камне-на-Оби ураганный ветер, который днем 22 января обрушился на Алтайский край, сорвал профлисты с крыш и двери с петель, пишут "Каменские новости".

"В лаборатории напротив взрослой поликлиники ветер вырвал железную дверь, а одна из местных жительниц рассказала, что ураган сорвал с крыши лист металлопрофиля и повредил забор домовладения", – отмечает издание.

Напомним, в Барнауле возле ТРЦ "Галактика" ураганный ветер повалил новогоднюю елку, которая "всем нравилась".

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

Мощная метель обрушилась на Барнаул, моментально перекрасив город в "серую невидимость"

Буквально в нескольких десятках метров уже невозможно что-либо различить
НОВОСТИОбщество
Камень-на-Оби Погода

Комментарии 3

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Элен без ребят

13:02:49 23-01-2025

ну так-то, ураган- молодец, ее давно пора было вырвать и заменить на нормальную.

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Гость

15:15:36 23-01-2025

Элен без ребят (13:02:49 23-01-2025) ну так-то, ураган- молодец, ее давно пора было вырвать и зам... А то у сотрудников было ложное чувство безопасности

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Гость

15:13:34 23-01-2025

значит где-то открыто было окно , тк в ураган разница давлений может и стену и окно вырвать. Если знаете об урагане - ЗАКРЫВАЙТЕ ВСЕ ОКНА И ДВЕРИ плотно, окна на балконах и лоджиях тоже, а то их целыми блоками срывает!!

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