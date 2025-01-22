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Мощная метель обрушилась на Барнаул, моментально перекрасив город в "серую невидимость"

Буквально в нескольких десятках метров уже невозможно что-либо различить

22 января 2025, 12:50, ИА Амител

Мощная метель обрушилась на Барнаул в полдень 22 января. Как накануне пояснили amic.ru в алтайском Гидрометцентре, ее пригнал холодный фронт со шквалистым ветром. После этого погода быстро изменится: на смену оттепели придут морозы.

"К вечеру 22 января столбики термометров в городе покажут -7...-9 градусов, а порывы ветра будут достигать 20 м/с", – предупредили синоптики.

Ночью 23 января будет уже -16...-18 градусов, а 24-го числа ударят морозы до -30 градусов.

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru
Барнаул Погода

Комментарии 1

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дима

06:42:05 23-01-2025

шторм в барнауле

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