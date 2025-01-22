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В Барнауле метель повалила новогоднюю елку, которая "всем нравилась"

Это одна из тех пушистых красавиц, которые в городе еще не убрали после Нового года

22 января 2025, 13:12, ИА Амител

Метель повалила елку в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мощная метель, обрушившаяся на город в полдень 22 января, повалила новогоднюю елку возле ТРЦ "Галактика", сообщает "Инцидент Барнаул".

"Упала елочка, которая всем нравилась", – отметил один из жителей краевой столицы.

Напомним, с метелью в город пришел холодный фронт, который сменит оттепель на морозы.

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

Мощная метель обрушилась на Барнаул, моментально перекрасив город в "серую невидимость"

Буквально в нескольких десятках метров уже невозможно что-либо различить
НОВОСТИОбщество
Барнаул Погода

Комментарии 7

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Филипп Филиппыч

13:36:03 22-01-2025

Хорошо сказал житель Бийска: - Елочка мне ... нравится?

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Гость

13:47:02 22-01-2025

ждали пока снесет. ага

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Гость

18:57:42 22-01-2025

Гость (13:47:02 22-01-2025) ждали пока снесет. ага... Зато теперь им не надо вызывать и оплачивать вышку! Легла удобно, можно спокойно разбирать ёлку и украшения.

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Гость

19:02:22 22-01-2025

Вот чего ждали?хорошо не придавила ни кого.бездельники.везде нужен пинок,ну никак без него.

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Гость

19:40:08 22-01-2025

Гость (19:02:22 22-01-2025) Вот чего ждали?хорошо не придавила ни кого.бездельники.везде... Может, хотели оставить до китайского НГ. Но вмешались силы природы.)))

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Кристина

23:18:36 22-01-2025

Очень жаль, на самом деле возле Галактики место с самой новогодней праздничной атмосферой, и елка, хоть и небольшая, но гораздо более симпатичная, чем на Сахарова. Спасибо собственникам, за это уютное атмосферное место! Жаль, что упала, так бы продолжала радовать еще месяц точно

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Максим

12:46:16 23-01-2025

Место такое. Раз в 4-5 лет что-нибудь да заваливается.

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