В Барнауле метель повалила новогоднюю елку, которая "всем нравилась"
Это одна из тех пушистых красавиц, которые в городе еще не убрали после Нового года
22 января 2025, 13:12, ИА Амител
Метель повалила елку в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле мощная метель, обрушившаяся на город в полдень 22 января, повалила новогоднюю елку возле ТРЦ "Галактика", сообщает "Инцидент Барнаул".
"Упала елочка, которая всем нравилась", – отметил один из жителей краевой столицы.
Напомним, с метелью в город пришел холодный фронт, который сменит оттепель на морозы.
13:36:03 22-01-2025
Хорошо сказал житель Бийска: - Елочка мне ... нравится?
13:47:02 22-01-2025
ждали пока снесет. ага
18:57:42 22-01-2025
Гость (13:47:02 22-01-2025) ждали пока снесет. ага... Зато теперь им не надо вызывать и оплачивать вышку! Легла удобно, можно спокойно разбирать ёлку и украшения.
19:02:22 22-01-2025
Вот чего ждали?хорошо не придавила ни кого.бездельники.везде нужен пинок,ну никак без него.
19:40:08 22-01-2025
Гость (19:02:22 22-01-2025) Вот чего ждали?хорошо не придавила ни кого.бездельники.везде... Может, хотели оставить до китайского НГ. Но вмешались силы природы.)))
23:18:36 22-01-2025
Очень жаль, на самом деле возле Галактики место с самой новогодней праздничной атмосферой, и елка, хоть и небольшая, но гораздо более симпатичная, чем на Сахарова. Спасибо собственникам, за это уютное атмосферное место! Жаль, что упала, так бы продолжала радовать еще месяц точно
12:46:16 23-01-2025
Место такое. Раз в 4-5 лет что-нибудь да заваливается.