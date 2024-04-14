Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания с ним проходила в Театре Сатиры
14 апреля 2024, 21:30, ИА Амител
Александр Ширвиндт / Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"
На Новодевичьем кладбище в Москве захоронили урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта. Об этом сообщает РИА Новости.
С артистом простились в Театре Сатиры, после чего тело кремировали.
Прах захоронили на центральной аллее. Рядом находятся могилы Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова и Михаила Жванецкого.
Напомним, что о смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в возрасте 89 лет.
09:28:54 15-04-2024
А в чем смысл кремации, если потом все равно на кладбище закапывать?
10:25:43 15-04-2024
Гость (09:28:54 15-04-2024) А в чем смысл кремации, если потом все равно на кладбище зак... Чтоб много места не занимать.
13:57:32 15-04-2024
Гость (09:28:54 15-04-2024) А в чем смысл кремации, если потом все равно на кладбище зак... Был исторический период, наши предки лицедеев хоронили за кладбищенской оградой.
10:32:35 15-04-2024
Места меньше оплачивать.