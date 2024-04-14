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Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания с ним проходила в Театре Сатиры

14 апреля 2024, 21:30, ИА Амител

Александр Ширвиндт / Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"
Александр Ширвиндт / Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"

На Новодевичьем кладбище в Москве захоронили урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта. Об этом сообщает РИА Новости.

С артистом простились в Театре Сатиры, после чего тело кремировали.

Прах захоронили на центральной аллее. Рядом находятся могилы Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова и Михаила Жванецкого.

Напомним, что о смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в возрасте 89 лет.

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Комментарии 4

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Гость

09:28:54 15-04-2024

А в чем смысл кремации, если потом все равно на кладбище закапывать?

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Гость

10:25:43 15-04-2024

Гость (09:28:54 15-04-2024) А в чем смысл кремации, если потом все равно на кладбище зак... Чтоб много места не занимать.

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Гость

13:57:32 15-04-2024

Гость (09:28:54 15-04-2024) А в чем смысл кремации, если потом все равно на кладбище зак... Был исторический период, наши предки лицедеев хоронили за кладбищенской оградой.

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Гость

10:32:35 15-04-2024

Места меньше оплачивать.

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