Уролог назвал пять тревожных симптомов мочеполовых заболеваний у мужчин

При их наличии нужно обращаться к врачу

26 ноября 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: Giorgio Trovato / unsplash.com

Уролог и андролог Ильнур Аглиуллин в беседе с UfaTime призвал мужчин не игнорировать симптомы мочеполовых инфекций.

Он выделил пять тревожных симптомов, при наличии которых следует обращаться к врачу. Это боль в паху, которая отдает в бедра и поясницу, а также ощущение тяжести в промежности, болезненное или затрудненное мочеиспускание, прерывистое мочеиспускание и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Ранее Аглиуллин перечислил продукты, которые снижают мужское либидо. Среди них – пиво, сладкое и соленое.