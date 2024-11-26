Уролог назвал пять тревожных симптомов мочеполовых заболеваний у мужчин
При их наличии нужно обращаться к врачу
26 ноября 2024, 11:15, ИА Амител
Фото: Giorgio Trovato / unsplash.com
Уролог и андролог Ильнур Аглиуллин в беседе с UfaTime призвал мужчин не игнорировать симптомы мочеполовых инфекций.
Он выделил пять тревожных симптомов, при наличии которых следует обращаться к врачу. Это боль в паху, которая отдает в бедра и поясницу, а также ощущение тяжести в промежности, болезненное или затрудненное мочеиспускание, прерывистое мочеиспускание и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.
Ранее Аглиуллин перечислил продукты, которые снижают мужское либидо. Среди них – пиво, сладкое и соленое.
12:35:06 26-11-2024
Ну обратишься, а вы думаете там вылечат?
15:58:38 26-11-2024
Гость (12:35:06 26-11-2024) Ну обратишься, а вы думаете там вылечат?... ну можно подорожником...
01:46:56 27-11-2024
Гость (12:35:06 26-11-2024) Ну обратишься, а вы думаете там вылечат?... В поликлинике тебе поставят диагноз и скажут в чём проблема, а лечение, согласно слогану "хочешь сделать хорошо, сделай всё сам", нельзя доверять никому, особенно врачам, при этом, главное в лечение это изменение образа жизни, ведь старый и привёл к болезни. Если этого не сделать, то следующий диагноз тебе будет ставить патологоанатом. Ну давай, до свидания.