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Уролог назвал пять тревожных симптомов мочеполовых заболеваний у мужчин

При их наличии нужно обращаться к врачу

26 ноября 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: Giorgio Trovato / unsplash.com
Фото: Giorgio Trovato / unsplash.com

Уролог и андролог Ильнур Аглиуллин в беседе с UfaTime призвал мужчин не игнорировать симптомы мочеполовых инфекций.

Он выделил пять тревожных симптомов, при наличии которых следует обращаться к врачу. Это боль в паху, которая отдает в бедра и поясницу, а также ощущение тяжести в промежности, болезненное или затрудненное мочеиспускание, прерывистое мочеиспускание и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Ранее Аглиуллин перечислил продукты, которые снижают мужское либидо. Среди них – пиво, сладкое и соленое.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 3

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Гость

12:35:06 26-11-2024

Ну обратишься, а вы думаете там вылечат?

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Гость

15:58:38 26-11-2024

Гость (12:35:06 26-11-2024) Ну обратишься, а вы думаете там вылечат?... ну можно подорожником...

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Гость

01:46:56 27-11-2024

Гость (12:35:06 26-11-2024) Ну обратишься, а вы думаете там вылечат?... В поликлинике тебе поставят диагноз и скажут в чём проблема, а лечение, согласно слогану "хочешь сделать хорошо, сделай всё сам", нельзя доверять никому, особенно врачам, при этом, главное в лечение это изменение образа жизни, ведь старый и привёл к болезни. Если этого не сделать, то следующий диагноз тебе будет ставить патологоанатом. Ну давай, до свидания.

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