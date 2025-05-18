Уровень воды в Оби достиг отметки, которая на 11 см ниже критического

За несколько часов уровень вырос на 6 см

18 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уровень воды в Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань поднялся до 539 см, что на 11 см ниже критического. Как сообщает МЧС Алтайского края, с 09:00 до 15:00 уровень воды в реке вырос на 6 см.

В Усть-Пристанском районе работает оперативная группа МЧС. В частности, при помощи беспилотных авиасистем (БАС) специалисты продолжают мониторинг состояния рек Обь и Чарыш для прогнозирования рисков. В селе Усть-Чарыш спасатели на лодках обследуют береговую зону, чтобы оперативно выявлять потенциальные угрозы.

"В связи с подъемом уровня воды в реке Оби в микрорайоне Затон (Барнаул) временно организован проезд и проход на остров Шубинский через действующий паромный мост. Это стандартная мера безопасности, которая применяется в период паводка для обеспечения доступа жителей на остров и обратно", – добавили в ведомстве.

Тем временем уровень воды в Катуни составляет 498 см, что на 32 см ниже критического. Причем за шесть часов он уменьшился на 15 см.

Сотрудники МЧС продолжают круглосуточный мониторинг уровня воды и состояния гидротехнических сооружений, взаимодействие с местными администрациями и экстренными службами, а также сохраняют готовность сил и средств к оперативному реагированию.

Напомним, вторая волна весеннего паводка началась в Алтайском крае. Из-за обильных осадков, которые прошли 10 и 11 мая в Республике Алтай и предгорьях Алтайского края, в реках Катунь и Чарыш поднялся уровень воды, но критические отметки подтопления превышены не были. Дальнейший сценарий напрямую будет зависеть от обильности осадков.