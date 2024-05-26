Уровень воды в Оби превысил критический уровень

Ожидается, что вода продолжит прибывать

26 мая 2024, 15:20, ИА Амител

Уровень воды в Оби / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Уровень воды в Оби в Алтайском крае превысил критический уровень. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"В период 27-28 мая в реке Оби – г. Барнаул уровень воды ожидается в пределах 563-570 см (опасная отметка 560 см), подтопление прибрежных территорий поселка Затон сохранится", – сказано в сообщении.

В Бии и Катуни уровень воды снижается, снегов, сохранившихся в горных районах, недостаточно для того, чтобы резко изменить паводковую ситуацию.

В Затоне работает оперативная группа МЧС, спасатели мониторят ситуацию.