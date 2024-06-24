Уровень воды в Затоне всего на 12 см ниже критического

В населенном пункте частично затоплены 21 приусадебный участок и три участка дорог

24 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Въезд в поселок Затон / Фото: amic.ru

Уровень воды в Оби на территории барнаульского микрорайона Затон на утро 24 июня составляет 548 см при критической отметке 560 см, заявил на совещании в мэрии начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

По его словам, за последние сутки уровень воды не изменился. В микрорайоне частично затоплены 21 приусадебный участок и три участка дорог.

Дорога на остров Шубинский остается перекрытой.

10 июня в Затоне сняли режим повышенной готовности, введенный из-за паводка. Уровень воды на тот момент составлял 487 см.