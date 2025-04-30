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Уроженец Алтая после СВО стал советником московского бизнес-департамента

Эдуард Шонов займется продвижением инициатив, которые укрепят технический потенциал столицы

30 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Эдуард Шонов / Фото: vk.com/vremyageroev2024
Эдуард Шонов / Фото: vk.com/vremyageroev2024

Уроженец Камня-на-Оби Эдуард Шонов назначен советником столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, сообщает ТАСС.

Эдуард Шонов с мая 2024 года является участником президентской программы "Время героев", которая занимается подготовкой руководителей для органов власти и госкорпораций среди бойцов и ветеранов СВО. За выполнение боевых задач награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова, медалью "За отвагу".

"В планах работа по формированию учебного центра беспилотных авиационных систем, включая составление программ обучения и подбор кадров. А также продвижение инициатив, которые укрепят технический потенциал Москвы", – отметил Шонов.

Наставником Шонова во время программы "Время героев" стала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай отвечать за спорт будет участник СВО, задавший вопрос президенту России Владимиру Путину.

Камень-на-Оби Москва отставки и назначения

Комментарии 2

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Ростислав Бершауэр

13:22:08 30-04-2025

Это очень хорошо. Ветеранов нужно уважать. Мы должны поставить памятник ветеранам СВО в Парке Победы в Москве.

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Гость

07:58:30 01-05-2025

А какое образование у тов. Шонова?

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