Уроженец Алтая после СВО стал советником московского бизнес-департамента

Эдуард Шонов займется продвижением инициатив, которые укрепят технический потенциал столицы

30 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Эдуард Шонов / Фото: vk.com/vremyageroev2024

Уроженец Камня-на-Оби Эдуард Шонов назначен советником столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, сообщает ТАСС.

Эдуард Шонов с мая 2024 года является участником президентской программы "Время героев", которая занимается подготовкой руководителей для органов власти и госкорпораций среди бойцов и ветеранов СВО. За выполнение боевых задач награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова, медалью "За отвагу".

"В планах работа по формированию учебного центра беспилотных авиационных систем, включая составление программ обучения и подбор кадров. А также продвижение инициатив, которые укрепят технический потенциал Москвы", – отметил Шонов.

Наставником Шонова во время программы "Время героев" стала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай отвечать за спорт будет участник СВО, задавший вопрос президенту России Владимиру Путину.