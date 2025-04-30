Уроженец Алтая после СВО стал советником московского бизнес-департамента
Эдуард Шонов займется продвижением инициатив, которые укрепят технический потенциал столицы
30 апреля 2025, 12:20, ИА Амител
Уроженец Камня-на-Оби Эдуард Шонов назначен советником столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, сообщает ТАСС.
Эдуард Шонов с мая 2024 года является участником президентской программы "Время героев", которая занимается подготовкой руководителей для органов власти и госкорпораций среди бойцов и ветеранов СВО. За выполнение боевых задач награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова, медалью "За отвагу".
"В планах работа по формированию учебного центра беспилотных авиационных систем, включая составление программ обучения и подбор кадров. А также продвижение инициатив, которые укрепят технический потенциал Москвы", – отметил Шонов.
Наставником Шонова во время программы "Время героев" стала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай отвечать за спорт будет участник СВО, задавший вопрос президенту России Владимиру Путину.
13:22:08 30-04-2025
Это очень хорошо. Ветеранов нужно уважать. Мы должны поставить памятник ветеранам СВО в Парке Победы в Москве.
07:58:30 01-05-2025
А какое образование у тов. Шонова?