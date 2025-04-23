Алтайский филиал фонда "Защитники Отечества" возглавила Лариса Панфилова

Прежний руководитель ушел добровольцем на СВО

23 апреля 2025, 16:20, ИА Амител

Лариса Панфилова / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Лариса Панфилова, которая исполняла обязанности руководителя алтайского филиала фонда "Защитники Отечества", заняла место руководителя, об этом сотрудники организации сообщили "Атмосфере".

"С 22 января 2025 года Лариса Панфилова исполняла обязанности руководителя алтайского филиала фонда "Защитники Отечества", – отмечает издание.

Напомним, прежний глава фонда Владимир Мидонов покинул свой пост по собственному желанию в связи с уходом на СВО.

Он пояснил изданию, что как участник боевых действий и ветеран Афганистана "счел нужным помочь ребятам на передовой".

Алтайский краевой филиал фонда "Защитники Отечества", созданный для поддержки ветеранов и участников СВО, свою деятельность начал 1 июня 2023 года. Основная задача – индивидуальное сопровождение ветеранов боевых действий и семей погибших, а также оказание им помощи в получении положенных льгот и мер поддержки. Участникам СВО помогают получить доступ к медицинской реабилитации, психологической и паллиативной помощи, лекарствам, санаторно-курортному лечению, обучению, трудоустройству и социальной адаптации. Также фонд занимается и другими направлениями поддержки.