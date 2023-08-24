Уроженец Алтайского края мог лететь в самолете вместе с Пригожиным

Пока никакой информации о судьбе молодого человека нет

24 августа 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: Соцсети

В рухнувшем бизнес-джете вместе с Евгением Пригожиным мог лететь уроженец Алтайского края Александр Тотмин. Об этом сообщает "КП-Алтай".

Тотмин работал в охране бизнесмена, его имя было в списках, которые опубликовала Росавиация. В последние годы мужчина жил в Санкт-Петербурге.

Близкие Александра рассказали, что сразу после срочной службы он пошел служить по контракту, а после оказался в рядах ЧВК "Вагнер".

В данный момент родственники молодого человека надеются на то, что произошла ошибка, потому что официальной информации о личностях погибших пока нет.

Напомним, что о крушении бизнес-джета Пригожина стало известно вечером 23 августа. 10 человек, которые находились на борту, погибли. Останки увезли на опознание.