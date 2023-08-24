С места крушения самолета Евгения Пригожина начали вывозить тела

Криминалисты до сих пор работают с обломками

24 августа 2023, 11:32, ИА Амител

С места крушения бизнес-джета в Тверской области начали вывозить тела. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что человеческие останки отправят в морг на улице Бобкова, где находится бюро судебной экспертизы. Ранее сообщалось, что тела получили очень серьезные повреждения, а опознавать их будут по косвенным признакам или анализу ДНК.

На месте продолжают работать криминалисты.

Напомним, что о крушении самолета стало известно 23 августа. Представители Росавиации подтвердили информацию о том, что среди пассажиров был Евгений Пригожин. Телеграм-каналы, близкие к ЧВК "Вагнер", сообщили о его гибели.

Все, что известно о случившемся - в материале amic.ru.