С места крушения самолета Евгения Пригожина начали вывозить тела
Криминалисты до сих пор работают с обломками
24 августа 2023, 11:32, ИА Амител
С места крушения бизнес-джета в Тверской области начали вывозить тела. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что человеческие останки отправят в морг на улице Бобкова, где находится бюро судебной экспертизы. Ранее сообщалось, что тела получили очень серьезные повреждения, а опознавать их будут по косвенным признакам или анализу ДНК.
На месте продолжают работать криминалисты.
Напомним, что о крушении самолета стало известно 23 августа. Представители Росавиации подтвердили информацию о том, что среди пассажиров был Евгений Пригожин. Телеграм-каналы, близкие к ЧВК "Вагнер", сообщили о его гибели.
Все, что известно о случившемся - в материале amic.ru.
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