Уроженку Барнаула признали спортсменкой года в Германии
Дарья Варфоломеев стала чемпионкой Олимпиады по художественной гимнастике в этом году
17 декабря 2024, 10:55, ИА Амител
Дарья Варфоломеев / Фото: AP/TASS
Уроженку Барнаула признали спортсменкой года в Германии. Это показал опрос, проведенный изданием Bild.
18-летняя Дарья Варфоломеев в уходящем году стала чемпионкой Олимпиады по художественной гимнастике. Она выиграла золото парижских Игр в индивидуальном многоборье.
Варфоломеев родилась осенью 2006 года в Барнауле. Здесь же начала заниматься гимнастикой. В 12-летнем возрасте уехала из России. При рождении имела фамилию Варфоломеева, которую слегка изменила при смене спортивного гражданства.
Добавим, что победа бывшей россиянки на Олимпиаде стала для Германии первой в истории летних Игр.
12:37:40 17-12-2024
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