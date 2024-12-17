Дарья Варфоломеев стала чемпионкой Олимпиады по художественной гимнастике в этом году

17 декабря 2024, 10:55, ИА Амител

Дарья Варфоломеев / Фото: AP/TASS

Уроженку Барнаула признали спортсменкой года в Германии. Это показал опрос, проведенный изданием Bild.

18-летняя Дарья Варфоломеев в уходящем году стала чемпионкой Олимпиады по художественной гимнастике. Она выиграла золото парижских Игр в индивидуальном многоборье.

Варфоломеев родилась осенью 2006 года в Барнауле. Здесь же начала заниматься гимнастикой. В 12-летнем возрасте уехала из России. При рождении имела фамилию Варфоломеева, которую слегка изменила при смене спортивного гражданства.

Добавим, что победа бывшей россиянки на Олимпиаде стала для Германии первой в истории летних Игр.