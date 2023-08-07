Ущерб от лесных пожаров в Егорьевском районе Алтайского края превысил 473 млн рублей

При этом объем средств, затраченных на тушение возгораний, пока еще не подсчитан — сумма тоже обещает быть внушительной

07 августа 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ущерб от лесных пожаров в Егорьевском районе составил 473,1 млн рублей. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на Минприроды Алтайского края. При этом объем средств, затраченных на тушение возгораний, пока еще не подсчитан – сумма тоже обещает быть внушительной.

Напомним, что самые крупные лесные пожары произошли в Егорьевском районе. С 7 по 14 июня лес горел в Ракитском лесничестве, а с 19 по 29 июня – в Лебяжинском. Общая площадь пожаров составила 17 213,7 га.

На запрос агентства о причинах пожаров в ведомстве не ответили, указав, что по результатам происшествия подали заявления в полицию. По второму пожару в МВД возбудили уголовное дело.

Ранее журналисты amic.ru побывали в Егорьевском районе и своими глазами увидели, как стихия уничтожает лес и как люди ее останавливают.