Ушла из жизни актриса Раиса Максимова
Народной артистке РСФСР было 94 года
12 декабря 2024, 19:05, ИА Амител
Раиса Максимова / Фото: кадр из фильма
Умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Ей было 94 года. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"Раисе Максимовой несколько раз вызывали скорую и пытались помочь", – сказано в материале.
29 ноября актрису выписали из больницы. Как уточняет источник, у нее были проблемы с сердцем и пневмония.
Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Она снялась в экранизации романа Федора Достоевского "Идиот" (1958), драме "Вдовы" (1976) и сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований – 2" (2007).
Актриса также участвовала в постановках в Московском художественном театре имени А.П. Чехова.
20:40:52 12-12-2024
Ну, что же... Пожила достаточно, земля ей пухом.