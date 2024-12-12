Ушла из жизни актриса Раиса Максимова

Народной артистке РСФСР было 94 года

12 декабря 2024, 19:05, ИА Амител

Раиса Максимова / Фото: кадр из фильма

Умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Ей было 94 года. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

"Раисе Максимовой несколько раз вызывали скорую и пытались помочь", – сказано в материале.

29 ноября актрису выписали из больницы. Как уточняет источник, у нее были проблемы с сердцем и пневмония.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Она снялась в экранизации романа Федора Достоевского "Идиот" (1958), драме "Вдовы" (1976) и сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований – 2" (2007).

Актриса также участвовала в постановках в Московском художественном театре имени А.П. Чехова.