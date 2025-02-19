С тем, что санкционный вопрос нужно включить в мирное соглашение, согласна и американская сторона

19 февраля 2025, 12:40, ИА Амител

Фото: Мария Захарова / t.me/MariaVladimirovnaZakharova

18 февраля в Эр-Рияде прошел первый этап переговоров между Россией и США, которые провели глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио. Обе стороны оценили итоги встречи позитивно. Дональд Трамп также назвал мероприятие "очень хорошим".

Одной из главных тем, которую активно обсуждают в обществе, стали санкции западных стран против России. Рубио рассказал, как видит процесс снятия ограничений с нашей страны.

О том, снимут ли с России санкции после этих переговоров, – в материале amic.ru.

1 Что говорили о санкциях на переговорах России и США в Саудовской Аравии? Что именно обсуждалось на самих переговорах, точно неизвестно. Выводы можно сделать лишь по комментариям, которые участники встречи давали журналистам. Марко Рубио после мероприятия созванивался с лидерами европейских стран. Глава внешнедипломатического ведомства Италии Антонио Таяни по итогам этой беседы рассказал Reuters , что вопрос санкций обязательно должен быть включен в будущее мирное соглашение с Украиной. "Слова Рубио были очень понятными. Европа должна участвовать в переговорах: мы наложили на Россию санкции, которые продолжают действовать. Не может быть переговоров, если на столе не будет вопроса о санкциях, а за столом – тех, кто эти санкции ввел", – передает его слова издание Напомним, что США принимали непосредственное участие во введении многих санкций против нашей страны. Но занималась этим предыдущая администрация под руководством Джо Байдена.

2 Правда ли, что с России снимут санкции после переговоров с США? Об этом говорить пока рано. Никаких конкретных договоренностей по этому поводу на переговорах не было. По крайней мере, заявлений на этот счет ни одна из сторон не сделала. Госсекретарь Марко Рубио лишь дал понять, какие обстоятельства могут привести к снятию санкций.

3 Когда с России могут снять западные санкции? Американский госсекретарь считает, что Европа должна будет заняться вопросом отмены санкций, когда конфликт на Украине будет закончен. Но при этом он подчеркнул, что до момента заключения соглашения между сторонами США ограничения снимать не будут. Об этом он сообщил европейским политикам по итогам встречи, пишет Bloomberg. "Марко Рубио заявил европейским союзникам, что администрация Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет заключена сделка по прекращению конфликта на Украине", – сообщило издание.