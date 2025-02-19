Одной из главных тем, которую активно обсуждают в обществе, стали санкции западных стран против России. Рубио рассказал, как видит процесс снятия ограничений с нашей страны.
О том, снимут ли с России санкции после этих переговоров, – в материале amic.ru.
1
Что говорили о санкциях на переговорах России и США в Саудовской Аравии?
Что именно обсуждалось на самих переговорах, точно неизвестно. Выводы можно сделать лишь по комментариям, которые участники встречи давали журналистам.
Марко Рубио после мероприятия созванивался с лидерами европейских стран. Глава внешнедипломатического ведомства Италии Антонио Таяни по итогам этой беседы рассказал Reuters, что вопрос санкций обязательно должен быть включен в будущее мирное соглашение с Украиной.
"Слова Рубио были очень понятными. Европа должна участвовать в переговорах: мы наложили на Россию санкции, которые продолжают действовать. Не может быть переговоров, если на столе не будет вопроса о санкциях, а за столом – тех, кто эти санкции ввел", – передает его слова издание.Напомним, что США принимали непосредственное участие во введении многих санкций против нашей страны. Но занималась этим предыдущая администрация под руководством Джо Байдена.
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Правда ли, что с России снимут санкции после переговоров с США?
Об этом говорить пока рано. Никаких конкретных договоренностей по этому поводу на переговорах не было. По крайней мере, заявлений на этот счет ни одна из сторон не сделала.
Госсекретарь Марко Рубио лишь дал понять, какие обстоятельства могут привести к снятию санкций.
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Когда с России могут снять западные санкции?
Американский госсекретарь считает, что Европа должна будет заняться вопросом отмены санкций, когда конфликт на Украине будет закончен. Но при этом он подчеркнул, что до момента заключения соглашения между сторонами США ограничения снимать не будут. Об этом он сообщил европейским политикам по итогам встречи, пишет Bloomberg.
"Марко Рубио заявил европейским союзникам, что администрация Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет заключена сделка по прекращению конфликта на Украине", – сообщило издание.
4
Что по поводу возможного снятия санкций говорят в Госдуме?
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с изданием "Подъем" положительно оценил начало диалога с США. При этом он убежден, что американцы в вопросе снятия санкций будут стараться не для России, а для себя.
"Есть ли у нас надежда, что все изменится? Конечно есть. Потому что уже меняется. Но американцы будут делать так, как выгодно им. Это точно", – сказал депутат.По его мнению, отменены будут далеко не все санкции.
"Санкции будут ослабевать, будет определенное потепление, но санкции не уйдут, потому что многие из них исключительно выгодны американским компаниям, и они их будут поддерживать, а может, что-то даже и усиливать. Но то, что волнует простых граждан – это путешествия и прочее, я думаю, что такие санкции, скорее всего, снимут. Платить русскими картами за рубежом, наверное, разрешат", – передает слова Чепы "Подъем".
13:38:10 19-02-2025
"Простые граждане" с нетерпением ждут отмены санкций, чтобы наконец-то полететь на свои виллы за бугром
14:00:37 19-02-2025
Сергей (13:38:10 19-02-2025) "Простые граждане" с нетерпением ждут отмены санкций, чтобы ... Да черт с ними с виллами, к примеру почему санкции касаются наших деетей? В частности запрет на продажу игрового контента на плойках, хбоксах и других платформах, точно ли с врагом воюют или всетаки с детьми нашими? Дети причем здесь, если взрослые не поделили чего то?!
14:37:28 19-02-2025
Гость (14:00:37 19-02-2025) Да черт с ними с виллами, к примеру почему санкции касаются ... Игровой контент жизненно необходим? Не лучше ли живое общение с родителями, сверстниками?
20:12:56 19-02-2025
Гость (14:37:28 19-02-2025) Игровой контент жизненно необходим? Не лучше ли живое общени... у меня сын в сборной, раньше доход на игре у него был 200 000 мес! вы если не в теме, то не влезайте.
20:53:39 19-02-2025
Гость (20:12:56 19-02-2025) у меня сын в сборной, раньше доход на игре у него был 200 00... Так теперь вам работать приходится, чтобы семью содержать? Тогда понятен кипяток вашего возмущенного разума. Либо жить за счет кого то, либо самому вкалывать...
14:31:19 19-02-2025
Сергей (13:38:10 19-02-2025) "Простые граждане" с нетерпением ждут отмены санкций, чтобы ... У простых граждан техника, электроника, стройматериалы, бытовая химия, одежда привозная или с использованием импортных материалов. Уже и днс и рбт и прочие ведут валютные расчеты через посредников. И экспортные контракты так же - с нехилыми накрутками посредников. У нас и в расходах и в доходах это сказывается.
13:58:02 19-02-2025
какой же .. будет рубить сук, на котором сидит.
14:25:23 19-02-2025
Есть разница между "обещать" и "жениться". Поживём - увидим.
14:44:47 19-02-2025
Поднимать вопрос о снятии санкций со стороны РФ - слабая позиция, признание их болезненности и эффективности. Напрасно даже в Думе и СМИ этот вопрос начали раздувать.
15:46:23 19-02-2025
Санкции не позволяют нашим чубайсятам тырить в огромных объемах бюджетные деньги и прятать по оффшорам, а также сорить ими по парижам. Это привело к тому, что нехотя средства пошли в народ и поэтому экономика еще не окочурилась.
10:16:15 20-02-2025
Гость (15:46:23 19-02-2025) Санкции не позволяют нашим чубайсятам тырить в огромных объе...
Что то яхты не обслуживаются в наших портах. Одна только приезжала на Дальний Восток, у обывателей шары на лоб вылезли и на этом всё. Больше решили не шокировать россиян.
10:59:42 20-02-2025
Гость (15:46:23 19-02-2025) Санкции не позволяют нашим чубайсятам тырить в огромных объе...
Жадность она у всех жадность. А если вы исключительный и не жадный - то вы не выживете на конкурентном рынке жадин. Там обманывают на всем. Тебе в лицо в наглую недоливают 50 млг пива и все принимают этот обман - я в жизни никогда не возьму такую бутылку - тебя обманывают а ты поддерживаешь. Хлеб в супермаркетах стараются ставить в самый конец магазина. Это чтобы ты пока шел за хлебом еще что нибудь купил по дороге. Везде манипуляции и обман - их миллион
16:20:13 19-02-2025
Будут слушаться, снимут