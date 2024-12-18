В новом генплане Барнаула районам частного сектора вернули статус ИЖС

Кварталы, которые в предыдущей версии документа "перекрасили" под многоэтажки, вновь включили в ИЖС

18 декабря 2024, 07:55, ИА Амител

Жители частного сектора активно участвовали в общественных обсуждениях / Фото: amic.ru

В проекте генерального плана Барнаула, общественные обсуждения которого закончились в ноябре, изменили функциональное назначение для некоторых кварталов частного сектора. Речь идет об участках, которые в предыдущем варианте генплана от 2019 года внезапно стали предназначены для многоэтажной застройки. Это вызвало недовольство местных жителей. Городские власти прислушались к их замечаниям и восстановили справедливость.

Пошли навстречу

Общественные обсуждения нового проекта генплана состоялись в ноябре 2024 года. У горожан была возможность изучить документ и высказать свое мнение. Более тысячи поданных обращений касались именно обратной смены функционального назначения с многоэтажной застройки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Речь идет о ситуациях, когда барнаульцы, годами жившие в своем частном доме, вдруг обнаружили, что по генплану их земля теперь предназначена для возведения высоток.

Однако некоторые кварталы, по поводу которых обращались люди, на самом деле уже были включены в зону ИЖС в обновленном документе, пишет "Толк". Речь идет о следующих микрорайонах с частными домами:

Северо-Западная, Солнцева, Славгородская (нечетная сторона), Гущина;

Северо-Западная, Смирнова, Новороссийская, Юрина (за исключением участка Юрина, 118д и Танковой, 47);

Северо-Западная, 2-я Речная, 3-я Речная, Чеглецова, Смирнова (за исключением участка Смирнова, 27);

42-й Краснознаменной Бригады, проезд Кооперативный, улица Волгоградская;

80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Горно-Алтайская, Жилой проезд, Чудненко.

Жители этих участков и ранее выражали недовольство по поводу того, что на бумаге их перевели на многоэтажную застройку (это было в 2010-м). Поэтому еще в предыдущей версии документа этим зонам вернули прежний статус, прислушавшись к мнению людей, объяснили в администрации.

В генплане 2024 года количество кварталов, которые вернулись в индивидуальную жилую застройку, увеличилось. Добавились следующие участки:

Северо-Западная, Солнцева, Славгородская (нечетная сторона), Гущина;

Северо-Западная, Смирнова, Новороссийская, Юрина (за исключением участка Юрина, 118д и Танковая, 47);

Северо-Западная, 2-я Речная, 3-я Речная, Чеглецова, Смирнова (за исключением участка Смирнова, 27).

Еще в версии 2021 года они были обозначены красным цветом на карте генплана (это означает многоэтажную застройку), а теперь их снова перекрасили в желтый (ИЖС).

Карта генплана Барнаула / Фото: мэрия Барнаула

Интересы застройщиков тоже учли

При этом в новом варианте документа появились и новые зоны для многоэтажной застройки. По словам первого вице-мэра Барнаула Андрея Федорова, для застройщиков предусмотрели большие территории, где можно возводить целые кварталы.

В частности, эти зоны расположены рядом с аэропортом, на правом берегу Оби и неподалеку от гребного канала.

Федоров подчеркнул, что для девелоперов такие площадки гораздо более привлекательны, нежели кварталы частного сектора. Здесь им не нужно долго и мучительно формировать участки, а необходимых согласований значительно меньше.

По словам чиновника, застройщикам также могут быть интересны брошенные участки, где раньше работали автосервисы, склады и небольшие промышленные предприятия.

Интересы жителей для городских властей остаются приоритетом, подчеркнул Федоров:

"Администрация всегда готова отстаивать интересы жителей Барнаула с учетом баланса этих интересов". Первый вице-мэр также подчеркнул, что составление генплана – очень сложный процесс, где власти стараются найти правильный баланс между всеми сторонами. Но при этом документ лишь определяет перспективу развития города на ближайшие годы. Даже если участок, где расположен частный дом, находится в зоне застройки, насильно отнять его никто не сможет.