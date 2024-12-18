В новом генплане Барнаула районам частного сектора вернули статус ИЖС
Кварталы, которые в предыдущей версии документа "перекрасили" под многоэтажки, вновь включили в ИЖС
18 декабря 2024, 07:55, ИА Амител
В проекте генерального плана Барнаула, общественные обсуждения которого закончились в ноябре, изменили функциональное назначение для некоторых кварталов частного сектора. Речь идет об участках, которые в предыдущем варианте генплана от 2019 года внезапно стали предназначены для многоэтажной застройки. Это вызвало недовольство местных жителей. Городские власти прислушались к их замечаниям и восстановили справедливость.
Пошли навстречу
Общественные обсуждения нового проекта генплана состоялись в ноябре 2024 года. У горожан была возможность изучить документ и высказать свое мнение. Более тысячи поданных обращений касались именно обратной смены функционального назначения с многоэтажной застройки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Речь идет о ситуациях, когда барнаульцы, годами жившие в своем частном доме, вдруг обнаружили, что по генплану их земля теперь предназначена для возведения высоток.
Однако некоторые кварталы, по поводу которых обращались люди, на самом деле уже были включены в зону ИЖС в обновленном документе, пишет "Толк". Речь идет о следующих микрорайонах с частными домами:
- Северо-Западная, Солнцева, Славгородская (нечетная сторона), Гущина;
- Северо-Западная, Смирнова, Новороссийская, Юрина (за исключением участка Юрина, 118д и Танковой, 47);
- Северо-Западная, 2-я Речная, 3-я Речная, Чеглецова, Смирнова (за исключением участка Смирнова, 27);
- 42-й Краснознаменной Бригады, проезд Кооперативный, улица Волгоградская;
- 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Горно-Алтайская, Жилой проезд, Чудненко.
Жители этих участков и ранее выражали недовольство по поводу того, что на бумаге их перевели на многоэтажную застройку (это было в 2010-м). Поэтому еще в предыдущей версии документа этим зонам вернули прежний статус, прислушавшись к мнению людей, объяснили в администрации.
В генплане 2024 года количество кварталов, которые вернулись в индивидуальную жилую застройку, увеличилось. Добавились следующие участки:
- Северо-Западная, Солнцева, Славгородская (нечетная сторона), Гущина;
- Северо-Западная, Смирнова, Новороссийская, Юрина (за исключением участка Юрина, 118д и Танковая, 47);
- Северо-Западная, 2-я Речная, 3-я Речная, Чеглецова, Смирнова (за исключением участка Смирнова, 27).
Еще в версии 2021 года они были обозначены красным цветом на карте генплана (это означает многоэтажную застройку), а теперь их снова перекрасили в желтый (ИЖС).
Интересы застройщиков тоже учли
При этом в новом варианте документа появились и новые зоны для многоэтажной застройки. По словам первого вице-мэра Барнаула Андрея Федорова, для застройщиков предусмотрели большие территории, где можно возводить целые кварталы.
В частности, эти зоны расположены рядом с аэропортом, на правом берегу Оби и неподалеку от гребного канала.
Федоров подчеркнул, что для девелоперов такие площадки гораздо более привлекательны, нежели кварталы частного сектора. Здесь им не нужно долго и мучительно формировать участки, а необходимых согласований значительно меньше.
По словам чиновника, застройщикам также могут быть интересны брошенные участки, где раньше работали автосервисы, склады и небольшие промышленные предприятия.
Интересы жителей для городских властей остаются приоритетом, подчеркнул Федоров:
"Администрация всегда готова отстаивать интересы жителей Барнаула с учетом баланса этих интересов". Первый вице-мэр также подчеркнул, что составление генплана – очень сложный процесс, где власти стараются найти правильный баланс между всеми сторонами. Но при этом документ лишь определяет перспективу развития города на ближайшие годы. Даже если участок, где расположен частный дом, находится в зоне застройки, насильно отнять его никто не сможет.
08:38:40 18-12-2024
В Барнауле сложилась критическая ситуация. Происходит смена генплана без учета баланса интересов жителей города! Жители Горы в границах улиц Аванесова, Гвардейская, Фомина, Пожарный, Конева уже сколько лет бьются, чтобы их оставили в покое и не думали на "Живой" земле размещать высотки,(подвижки грунта постоянно. Гора - это "Живая" земля. Ее трогать нельзя! Ведь еще в 20 веке было подсчитано, что здесь дома выше трех этажей - не рекомендуется!). Но!!! городские власти не прислушиваются к замечаниям и не восстанавливают справедливость... И подписей собрано более 2000. И уже не раз. И сколько писем написано в вышестоящие органы. Но... Почему-то нас не слышат...
Услышьте нас, пожалуйста!!!
Дайте нам жить спокойно в наших домах малоэтажной застройки!!!
09:10:15 18-12-2024
Natali (08:38:40 18-12-2024) В Барнауле сложилась критическая ситуация. Происходит смена ... там помнится приватизировал когда огород годах в 1990х то всегда зона обрушения шла по СНИПу в 400 метрах от кромки воды Оби. За чертой строить разрешалось всегда в том числе и высотные здания с усиленным свайным фундаментом
08:45:35 18-12-2024
Поддерживаю. В нашем городе Барнауле сложилась критическая ситуация! Происходит смена генплана. А интересы жителей города не учитываются. Администрация, ссылаясь на далёкие перспективы развития города, меняет зоны застройки с Ж4 на Ж1, при этом на месте частных домов планируется построить высотки. В нашем городе достаточно много уже построено многоквартирных домов, но люди не могут их покупать из-за высоких цен и неподъемной ставки по ипотеке. Сами застройщики жалуются, что ничего не могут продать. При этом вносятся изменения в генплан, не учитывая интересы простого народа, лоббируют интересы застройщиков, якобы они будут накапливать "банк" земель, а потом строить. При этом не учитывают, что людям нужны поликлиники, школы, детские сады! Жителям не нужна эта точечная застройка! От жителей Горы было подано более 2 тысяч обращений граждан, но они были проигнорированы! Администрация города ссылается на то, что общественные интересы выше частных, а по-сути? злоупотребляет своими полномочиями и ущемляет интересы людей, живущих на данной территории! Помогите остановить произвол!!! Верните нам Ж4!!!
12:48:14 18-12-2024
Vitya (08:45:35 18-12-2024) Поддерживаю. В нашем городе Барнауле сложилась критическая с... 2000 это примерно один подъезд, а в интересах города вообще ниочем
09:36:50 18-12-2024
Класс. Отстояли свое право жить в деревянной мазанке с сортиром на улице, но зато в центре города.
11:01:47 18-12-2024
Гость (09:36:50 18-12-2024) Класс. Отстояли свое право жить в деревянной мазанке с сорт... так неопределенность со статусом территории не позволяет вкладывать деньги истроить красивые частные дома. Каждый год меняется статус, построишь а тебя снесут выплатив копейки.
11:30:16 18-12-2024
Гость (09:36:50 18-12-2024) Класс. Отстояли свое право жить в деревянной мазанке с сорт... Отстал от жизни, лет на 30.
12:16:10 18-12-2024
Гость (11:30:16 18-12-2024) Отстал от жизни, лет на 30. ... открой яндекс карты и посмотри панорамы. Особенно от челюскинцев и правее. Это век дай бог если 19ый
03:16:11 20-12-2024
Гость (09:36:50 18-12-2024) Класс. Отстояли свое право жить в деревянной мазанке с сорт... зато вы живёте в минискворечниках один у другого на голове
10:54:49 18-12-2024
Класс. Отстояли свое право жить в деревянной мазанке с сортиром на улице, но зато в центре города.-------- мазанки с сортиром у тебя от деревенского детства в голове остались?)) посмотрите на указанный в новости газифицированный район с добротными домами, освешенными асфальтированными улицами, центральными водопроводом и канализацией из своих унылых муравейников и завидуйте молча! Ура!!!
11:05:54 18-12-2024
Да скоро строить ничего не будут, не будет желающих покупать квартиры под 100% ипотеки.
11:26:10 18-12-2024
А вот нас жителей частного сектора между С-Западная- 2-я.Западная-А.Петрова- С.Армии не захотели услышать, с каждой улицы были написаны коллективные обращения, также большая часть сходила лично писали вернуть нашему частному сектору зону Ж-4, но нам отказали и написали: что проведен комплексный градостроительный анализ на основе концепции пространственного развития муниципального образования, изменения структуры земельного фонда населенных пунктов, создания моделей городской среды (центральная, среднеэтажная, малоэтажная), формирующих комфортную, безопасную и визуально привлекательную жилую и многофункциональную застройку в соответствии с СП 531.1325800-24 «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения».
Из всех 1926 обращений по городу, наши частные сектора и прилегающие частные сектора написали более 1тыс обращения, но нам отказали. Как так, почему не учитывается мнение граждан живущих в нашем городе!!! Мы бьемся с 2019г, когда нас не уведомив перевели в Ж-1 и сейчас не можем отстоять, как же так, почему власть не хочет слышать народ! Просим придать огласке и помочь нам! Нам с 2019г обещали что будут учтены наши пожелания, нам говорили подождите и все будет, но видим обратное.
11:46:15 18-12-2024
Власти упорно игнорируют требование жителей горы о возврате статуса индивидуальной застройки в генплан. Множество обращений, порядка 2000 подавалось в администрацию и архитектуру. Базовые отписки присылают с отказами. Жители обеспокоены судьбой своих домов так нет уверенности в объективной оценке при выкупе. Раз планируйте застройку учитывайте интересы жителей! Оценивайте объективно по квадратным метрам и жилья и участка. Абсурд выкупать только землю-участки тут маленькие, при том что дома большие. Так что же людям за копейки с земли переезжать семьями в однушки??? Услышьте уже народ! Оставьте в покое частный сектор! Осваивайте новые площади и стройте районы с подобающей инфраструктурой не выкидывая людей на улицу!
12:49:05 18-12-2024
Кто не был, посмотрите видео с обзором столицы Британии Лондона. В городе целые районы малоэтажной застройки и частных домов. И никто не собирается их сносить. Сравните цену земли в Лондоне Барнауле! Тем не менее, англичане живут в своих домах, многие построены в 19-20 веке. Никакие гатиловы и прочие не покушаются на частную собственность под тем предлогом, что вы родились и пожили в Лондоне, хватит, теперь съезжайте, мы хотим заработать на вашей земле. Между прочим, в столице Англии население составляло в 2023 году 9 648 110 человек, на 9млн больше, чем в Барнауле!. Но их властям не приходит в голову ломать малоэтажные дома! Может, поэтому некоторые народы стремятся интегрироваться а Европу, что там у простых людей больше прав.
13:12:58 18-12-2024
Гость (12:49:05 18-12-2024) Кто не был, посмотрите видео с обзором столицы Британии Лонд... Напишите улицу в Лондоне на которой частные дома. Я загуглю их фотки. Потом мы вместе вспомним наш "центровой и околоцентровой" частный сектор и будем громко смеяться.
13:32:51 18-12-2024
Гость (13:12:58 18-12-2024) Напишите улицу в Лондоне на которой частные дома. Я загуглю ... Сам погугли, некогда мне тебя развлекать! Наш центровой и околоцентровой сектор живет как на вулкане, давно бы уже дома перестроили, как с картинки, но опасаются, что выгонят пришельцы. Это в советское время ждали расселения, потому что давали квартиры на всех прописанных. На 30м кв. могли ъарегистрироваться дед с бабушкой, их сын с женой и внучка с мужем да двумя детьми. В итоге сноса дома они получали бесплатно три квартиры на три фактические семьи, все довольны.
13:45:05 18-12-2024
Гость (13:32:51 18-12-2024) Сам погугли, некогда мне тебя развлекать! Наш центровой и о... Слив засчитан. Особенно порадовало про "давно бы перестроили".
14:24:35 18-12-2024
Гость (13:45:05 18-12-2024) Слив засчитан. Особенно порадовало про "давно бы перестроили... Так многие уже сейчас давно как перестроили. У меня несколько знакомых живут в частных домах, пркрасных со всеми удобствами. А до них, 40летних, на этом месте проживало не одно поколение семьи.
12:52:23 18-12-2024
Город растет, но, к сожалению, не развивается. Тем не менее, частный сектор в центре города день вчерашний. Лет через 10-15 не останется такового
13:08:39 18-12-2024
Гость (12:52:23 18-12-2024) Город растет, но, к сожалению, не развивается. Тем не менее,... Практически во всех столицах Европы есть частный сектор в центре города. А у Барнаула свой, особенный путь развития? Сидите там, в своей Косихе, и мечтаете о Нью-Васюках с небоскребами.
16:31:24 18-12-2024
Гость (13:08:39 18-12-2024) Практически во всех столицах Европы есть частный сектор в це... А можно пример? Париж, Берлин, Амстердам или еще какой город с покосившимися и ушедшими наполовину под землю халупами в центре?
18:11:38 18-12-2024
Гость (13:08:39 18-12-2024) Практически во всех столицах Европы есть частный сектор в це... в Косихе сидите Вы. Только Косиху Вы организовали в центре города. И Вас из Косихи не вытащить, и Косиху из Вас
16:38:34 18-12-2024
Гость (12:52:23 18-12-2024) Город растет, но, к сожалению, не развивается. Тем не менее,... Есть много семейных каналов бывших жителей СССР, уехавших в США 30 и менее лет назад. Удивительно, но никто из них не живет в многоэтажках. Все стараются либо арендовать, либо купить индивидуальный дом. Большинство населения в 1-2 этажных домах. Не припомню ни одного блогера, обитающего в многоэтажке. Разве что русский писатель Э.Лимонов описывал жизнь среди темнокожих в небоскребе в Америке 70х, да и то он тогда существовал на пособие. Ныне США, где 300млн населения, представляет собой в основном сплошной «частный сектор», один городк плавно перетекает в другой. В высотках же селятся мигранты. Но как только становятся гражданами, имеют кредитную историю, переезжают в индивидуальные дома. Цели сгонять людей в человейники американское правительство не ставит. Мне непонятно, почему нам не использовать опыт других стран, ведь не зря они так устроили свою жизнь. Так же посмотрите русских блогеров в Финляндии, там в основном малоэтажное строительство. Хотя плотность населения высока.
18:17:49 18-12-2024
Гость (16:38:34 18-12-2024) Есть много семейных каналов бывших жителей СССР, уехавших в ... Так это у них пригород - Вам то же самое в Палитре, Ботанике, Лосихином острове и другом пригороде предлагают. Только без школ, садиков и больниц. Но, цивилизованный пригород, который уже начал задумываться об архитектурном коде(спасибо Кочетову, Слободяну, Бергу, Иванову, Верясову), точках притяжения и т.д. А нахаловкам точно не место около центра, когда блиндаж рядом с скворечником из 90-х. Причем я против человейников, а вот 3-4 этажными домами вполне уютно и органично можно все это заменить. И это день завтрашний.
19:25:30 19-12-2024
Гость (18:17:49 18-12-2024) Так это у них пригород - Вам то же самое в Палитре, Ботанике... Вы зачем в чужую жизнь со своими мерками лезет? Отдайте свое жилье на благо Шатилова или Тайчера. Бог вам в помощь. Нас оставьте в покое. Отчего ваши жители со своими машинами лезут парковаться у частного сектора? От хорошей жизни? От того что принимают дома в эксплуатацию с нарушениями! Машиномест а режут, их откровенно недостаточно, детские площадки крохотные, и прочее благоустройство и озеленение в квартал выносят, за счёт частного сектора. Вы когда берете квартиру, то почему не требуете положенных нормативов. Это то же самое что отравиться в чебуречной. Сначала на себя посмотрите, потом плюйте в частный сектор
19:27:15 19-12-2024
Генплан, конкретно легализует точечную застройку, ни о каком комфорте речи нет. Не впрягайьесь в защиту, не портить карму
19:32:54 19-12-2024
Ребята..... Через 10 лет нужно будет расселять массово пятиэтажки и девятиэтажки. Вот где криминальное чтиво будет и вой терпил. Человейнике всегда перерождаются в гетто и в кварталы в которые милиция не заезжает. Ваши новые кварталы тоже стареют и ветшают. И через 50лет (дай бог им столько отстоять) что это будут за районы? Что вы будете. С ними делать? А архитекторы и власть будет вам объяснять, что вы живёте не правильно и мешает городу развиваться.