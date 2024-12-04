Более двух тысяч предложений и замечаний поступило при обсуждении генплана Барнаула
Все просьбы в ближайшее время направят разработчикам документа для корректировки
04 декабря 2024, 17:45, ИА Амител
В Барнауле завершились общественные обсуждения проекта по внесению изменений в генеральный план города, которые проводились с 6 по 26 ноября, сообщает мэрия.
Напомним, проект изменений в генеральный план подготовил Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года. Ранее amic.ru подробно рассказал о перспективах развития города.
"В ходе общественных обсуждений поступило порядка двух тысяч обращений. Поступившие предложения и замечания, большая часть которых касалась изменения функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, размещения социальных объектов, зеленых территорий общего пользования, отражены в заключении о результатах общественных обсуждений, в ближайшее время будут направлены разработчикам проекта генплана для корректировки документа", – рассказали в мэрии.
Над подготовкой генплана в течение нескольких лет работали специалисты из самых разных отраслей – строители, архитекторы, промышленники, транспортники, депутаты. Особое внимание уделено комплексному развитию территории жилой застройки, развитию социальной, коммунальной, инженерной инфраструктуры, транспортной сети, озеленению города и так далее.
Ранее amic.ru ознакомился с генпланом и рассказал, какие территории отдают под жилье до 2040 года, какие дороги хотят построить, как хотят застроить правый берег Оби и реконструировать старый мост.
17:54:35 04-12-2024
Ну, кто же сможет учесть в итоговом документе более 2000 предложений и пожеланий? Естественно никто, потому что это невозможно. Все эти публичные обсуждения не более, чем профонация, делающая видимость участия общества в процессе. На самом деле, этот цирк снимает ответственность за будущие решения, которые примут на основании предложений и пожеланий "уважаемых людей". Остальные 2000 пожеланий и предложений пойдут лесом...
08:25:14 05-12-2024
Гость (17:54:35 04-12-2024) Ну, кто же сможет учесть в итоговом документе более 2000 пре... Если вы посмотрите замечания и предложения выложенные на сайте администрации, то увидите, что она 95% замечаний отклонили. Так что справятся.
18:18:48 04-12-2024
А 2000 и не нужно. По пальцам хватит посчитать. Три развязки, два моста, тоннель и чего нибудь ещё. А и домов побольше