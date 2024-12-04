Более двух тысяч предложений и замечаний поступило при обсуждении генплана Барнаула

Все просьбы в ближайшее время направят разработчикам документа для корректировки

04 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Генплан краевой столицы / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле завершились общественные обсуждения проекта по внесению изменений в генеральный план города, которые проводились с 6 по 26 ноября, сообщает мэрия.

Напомним, проект изменений в генеральный план подготовил Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года. Ранее amic.ru подробно рассказал о перспективах развития города.

"В ходе общественных обсуждений поступило порядка двух тысяч обращений. Поступившие предложения и замечания, большая часть которых касалась изменения функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, размещения социальных объектов, зеленых территорий общего пользования, отражены в заключении о результатах общественных обсуждений, в ближайшее время будут направлены разработчикам проекта генплана для корректировки документа", – рассказали в мэрии.

Над подготовкой генплана в течение нескольких лет работали специалисты из самых разных отраслей – строители, архитекторы, промышленники, транспортники, депутаты. Особое внимание уделено комплексному развитию территории жилой застройки, развитию социальной, коммунальной, инженерной инфраструктуры, транспортной сети, озеленению города и так далее.

Ранее amic.ru ознакомился с генпланом и рассказал, какие территории отдают под жилье до 2040 года, какие дороги хотят построить, как хотят застроить правый берег Оби и реконструировать старый мост.