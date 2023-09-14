"Услышьте крик души". Барнаульцы пожаловались на водителей маршруток № 51
Они не останавливаются и "ведут себя наплевательски"
14 сентября 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Барнаульцы пожаловались на водителей маршруток № 51, которые "ведут себя наплевательски по отношению к людям на остановках", пишет Barnaul 22.
В сообщении сказано, что они зачастую не останавливаются, хотя транспорт даже не всегда заполнен. В итоге людям приходится дожидаться автобуса по 20-30 минут.
"Водители, услышьте крик души, вы отработали и домой, мы тоже скорее хотим добраться к своим семьям! Давайте уважать друг друга!" – призывают в сообществе.
В комментариях люди подтвердили наличие трудностей с данным маршрутом:
- "51-й – это вечная проблема. Мне кажется, уже безнадежно верить в то, что что-то изменится. Куда бы ни звонили – реакции вообще нет".
- "51-й маршрут стал ужасным, утром его не дождешься, а вечером уже в 19:00 сходят с маршрута, идут мимо остановок".
Ранее барнаульцы пожаловались на включенные печки в автобусах.
11:04:35 14-09-2023
dorkom@barnaul-adm.ru Вот сюда нужно жаловаться, а не в Спортлото
11:12:10 14-09-2023
Гость (11:04:35 14-09-2023) dorkom@barnaul-adm.ru Вот сюда нужно жаловаться, а не в Спо... Жаловались уже на раз! И чё? Очередная бесполезная контора по написанию отписок в стиле "Врёшь ты всё! Всё у нас замечательно"
11:17:32 14-09-2023
.. Мне кажется, уже безнадежно верить в то, что что-то изменится. Куда бы ни звонили – реакции вообще нет"... ... и не будет!!! Потому что вас самих это устраивает! Как бы выборы тому доказательство!
11:22:15 14-09-2023
Не нужно ездить на 51 ездите на 41 и будет Вам счастье. Через каждые 5-10 минут идут. Вежливые водители. Иногда детей даже конфетами угощают.
12:51:43 14-09-2023
Гость (11:22:15 14-09-2023) Не нужно ездить на 51 ездите на 41 и будет Вам счастье. Чере... Сам-то понял чё сказал? У них типа маршруты совсем одинаковые, да?
11:40:56 14-09-2023
Это не только на 51 маршруте, а вообще кажется на всех, водители курят, матерятся
09:05:26 15-09-2023
Татьяна (11:40:56 14-09-2023) Это не только на 51 маршруте, а вообще кажется на всех, води... Не на всех. На 27 все водилы нормальные.
11:42:02 14-09-2023
На выборах и водители 51 маршрута голосовали, их все устраивает
11:55:36 14-09-2023
Гость (11:42:02 14-09-2023) На выборах и водители 51 маршрута голосовали, их все устраив... Какой бред вы пишите.
11:54:26 14-09-2023
Барнаульцы зациклилась на водителях, маршрутка набитая до отказа плохо и не донабитая опять плохо, вы же сами выходите все через одну и не проходите стоите на входе, что больше не кто не может войти, я вот не водителями не довольна, а пассажирами, которые стоят все в дверях и готовятся за две остановки перекрывая вход как на выход, так и на вход, со своим патологическим страхом не успеть выйти, это похоже на паранною и в том что люди не могут уехать виновны они, а не водители, дальше первой ступеньки не кто не проходит.
13:42:29 14-09-2023
Гость (11:54:26 14-09-2023) Барнаульцы зациклилась на водителях, маршрутка набитая до от... Никто. Запомните уже, пожалуйста, это слово. НИКТО. Во имя Розенталя и Ожегова.
15:38:02 14-09-2023
Гость (11:54:26 14-09-2023) Барнаульцы зациклилась на водителях, маршрутка набитая до от... Есть слово "НЕКТО", есть слово "НИКТО". Нет слов "не кто", "ни кто"!!!!! Кровь из глаз от вашего текста!!!!
11:55:47 14-09-2023
Идет нагнетание негатива на общественный транспорт.
13:05:28 14-09-2023
Гость (11:55:47 14-09-2023) Идет нагнетание негатива на общественный транспорт. ... С транспортом действительно проблемы, но виноваты не водители, у нашего народа всегда виновен крайний в цепочке, в повышении цен продавцы, в проблемах с транспортом водители, так мы никогда жить хорошо не будем, если народ будет как стадо баранов не умеющих видеть проблемы в начале цепи.
10:03:58 15-09-2023
Гость (13:05:28 14-09-2023) С транспортом действительно проблемы, но виноваты не водител... Ага, конечно, материться и курить в салоне водятлов лично Франк с Томенко подначивают, да?
12:55:01 14-09-2023
Вчера была тут аналогичная тема и я написал о том, что утром 20ки все дружно торчат на Спартаке, и люди из спальниуов уехать не могут. Сегодня был приятно удивлён- стояла всего одна 20ка! Неужто читают и принимают меры? Вечером поеду на 20 домой, посмотрим, будет ли водила курить..
14:20:02 14-09-2023
Гость (12:55:01 14-09-2023) Вчера была тут аналогичная тема и я написал о том, что утром... Наивный!!!!!!!!! АааХахахаха!!!!!
15:19:05 14-09-2023
Расчёт за проезд только по безналу!!!
10:04:55 15-09-2023
Услышьте наши души, мы дохнем от удушья.....