"Услышьте крик души". Барнаульцы пожаловались на водителей маршруток № 51

Они не останавливаются и "ведут себя наплевательски"

14 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцы пожаловались на водителей маршруток № 51, которые "ведут себя наплевательски по отношению к людям на остановках", пишет Barnaul 22.

В сообщении сказано, что они зачастую не останавливаются, хотя транспорт даже не всегда заполнен. В итоге людям приходится дожидаться автобуса по 20-30 минут.

"Водители, услышьте крик души, вы отработали и домой, мы тоже скорее хотим добраться к своим семьям! Давайте уважать друг друга!" – призывают в сообществе.

В комментариях люди подтвердили наличие трудностей с данным маршрутом:

"51-й – это вечная проблема. Мне кажется, уже безнадежно верить в то, что что-то изменится. Куда бы ни звонили – реакции вообще нет".

"51-й маршрут стал ужасным, утром его не дождешься, а вечером уже в 19:00 сходят с маршрута, идут мимо остановок".

Ранее барнаульцы пожаловались на включенные печки в автобусах.