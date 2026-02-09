Успеть к юбилею. Застройщик приближается к работам по строительству набережной на Ковше

Инвестор на один этап ближе к реализации проекта

09 февраля 2026, 11:15, ИА Амител

Эскизы набережной на Ковше / Фото: "Жилищная инициатива"

В ближайшие месяцы в районе Ковша могут стартовать масштабные работы: здесь начнется возведение набережной. В начале февраля 2026-го проект инженерной защиты реки Оби в районе будущего строительства одобрила экспертиза. Следующий этап — получение разрешения на проведение этих мероприятий. Документ даст старт началу работ по берегоукреплению. Об этом рассказал советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник.

«Берегоукрепление — это комплекс работ, направленных на защиту береговой линии от деформации под воздействием естественных природных факторов: волн, ветра, течений и осадков. Это будут конструкции из сыпучих гравийных материалов, укрепленные георешетками», — сообщил он.

Эскизы набережной на Ковше / Фото: "Жилищная инициатива"

Как отметил спикер, работы по берегоукреплению будут проводиться в рамках большого проекта создания набережной с парковой зоной на Ковше, который компания "Жилищная инициатива" планирует реализовать к 300-летию Барнаула (в 2030 году).

Чуть ранее Алексей Линник сообщил Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, что задача девелопера и городской администрации — в перспективе связать существующую набережную (сейчас она заканчивается в районе Нового моста, однако в будущем ее намерены продлить почти до бизнес-центра "Парус") и проектируемую в единую прогулочную зону. Линник подчеркнул, что местность сложная: здесь и водная территория, и обрывы. Однако компания изучает геодезию, анализирует другие показатели, чтобы реализовать задуманное.

Согласно предварительным эскизам, в районе набережной может появиться зона отдыха с парком, местами для прогулок и торговыми площадками.