Застройщик рассказал, когда стартуют работы по засыпке барнаульского Ковша
Идея создать искусственный земельный участок на Ковше существует уже десять лет
21 января 2026, 09:00, ИА Амител
Компания "Жилищная инициатива" получила одобрение городской администрации на засыпку части Ковша – акватории Оби. В перспективе на участке 10 га хотят построить многофункциональный жилой комплекс с набережной, парковой зоной, спортивными и культурно-развлекательными объектами. Однако будущее проекта зависит от решения федеральных властей. Об этом рассказал советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник.
«Поскольку территория Ковша – это земли водного фонда, они относятся к компетенции федеральной власти, и итоговый вердикт по разрешению на эту глобальную историю будет давать Росимущество. Соответствующие документы нами туда направлены, ждем ответа. Я думаю, как только он к нам поступит, мы сообщим эту информацию», – отметил Алексей Линник.
Он добавил, что проект предусматривает засыпку одной трети части Ковша. Если инициативе дадут "добро", то в будущем на образованном участке построят не только жилые дома, но и социальные, административные, коммерческие объекты.
«Локации не хватает социального оснащения, поскольку количество новых жителей на этой территории прирастает с каждым годом. В прошлом году мы сдали большой комплекс на 500 квартир, через полтора сдадим еще один ЖК с таким же количеством квартир. Плюс есть ранее построенные объекты. Мы понимаем, что "социалка" в этом блоке очень нужна, но готовых земельных участков под строительство детских садов и школ нет. Поэтому мы и выступили с таким предложением, чтобы жители уже имеющихся кварталов получали хорошее социальное обеспечение на месте, а не ехали куда-то в другую часть города», – сообщил представитель "Жилищной инициативы".
Справка
Планы по засыпке Ковша существуют десять лет. В 2022 году руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов заявил: компания планирует возвести на Ковше и прибрежной части острова Побочень 300 тыс. квадратных метров жилья. Также девелопер намерен обустроить набережную и парковую зону, создать спортивные и культурно-развлекательные объекты. Кроме того, предусматривается возведение двух школ, двух детских садов и четырех гаражных комплексов. Однако полный перечень объектов, которые возведут на месте заводи, представят в проекте планировки многофункционального жилого комплекса.
09:05:07 21-01-2026
отвалите от ковша, засыпайте болота.
09:07:02 21-01-2026
У меня родственник живёт в районе речного вокзала. Очень сомнительное нужно сказать место для проживания, что зимой, что летом. Там всегда свой микроклимат, при чём конкретно у него окна вообще в другую сторону выходят.
09:11:35 21-01-2026
Руки свои уберите от Ковша!
Одна стройка кругом!
09:15:42 21-01-2026
Остановитесь, Ивны непомнящие родства !!!
Поклянут и вас и потомство
09:18:58 21-01-2026
Может хоть у федеральной власти есть мозги. А то у местной совсем продались.
09:25:52 21-01-2026
Амик, узнай, почему ЖК Вечера не заселяют. На сайте написано велкам, а окна не горят. Реально интересно.
15:22:11 21-01-2026
Вопрос (09:25:52 21-01-2026) Амик, узнай, почему ЖК Вечера не заселяют. На сайте написано... Похоже, фундамент треснул.
09:27:25 21-01-2026
чтоб вас послали ко всем чертям с этой полоумной идеей
сделайте парк , место отдыха , так всегда было
10:31:44 21-01-2026
Интересно, что обещали жителям существующих домов относительно Ковша?
Заманивали же водичкой, которую теперь хотят заспать?
10:38:43 21-01-2026
Рыбаки выражают проклятия в адрес девелоперов.
12:14:06 21-01-2026
Не смешите мои подковы - 2 садика и 2 школы!?!? а что не 10 штук!?! Новая пристань и Родные берега уже ПОПЛЫЛИ, в прямом и переносном смысле. Дурят людей, обещают набережные, причалы, детские сады и школы, но потом засыпают водоем и строят человейники. Фу такими быть
15:53:28 21-01-2026
Гость (12:14:06 21-01-2026) Не смешите мои подковы - 2 садика и 2 школы!?!? а что не 10 ... Это жилищка. У них в кварталах все продумано: Строят и детсада и школы и гаражи. Пример лазурный, лазурный2 и те микрорайоны что на Попова. Хуже что искусственно создается условия "нехватки земли" из-за чего цены в Барнауле на квартиры как в Новосибе. Хотя не сравнить столицу Сибири и аграрный региональный центр
16:15:13 21-01-2026
Гость (15:53:28 21-01-2026) Это жилищка. У них в кварталах все продумано: Строят и детса... А что вы хорошего нашли в так называемой столице Сибири? Вечная грязь, что зимой , что летом, полное отсутствие дорог,пробки как в Москве, цены нисколько не меньше чем у нас, причём на всё .... Один плюс, метро.... И ВСЁ... Ну и конечно название:столица Сибири.... Дно днищенское ваш Новосиб, 15 лет там прожил, сбежал как из ада!!!
09:09:41 22-01-2026
Гость (16:15:13 21-01-2026) А что вы хорошего нашли в так называемой столице Сибири? Ве... Сбежал-то наверное в деревню?? )))
11:16:34 22-01-2026
Гость (15:53:28 21-01-2026) Это жилищка. У них в кварталах все продумано: Строят и детса... Лазурный отстой полный
12:54:43 21-01-2026
ЖИ строить сначала начните как раньше. Ваши гадюшники становятся никому не нужны. На промышленной 6 жить невозможно.
13:30:44 21-01-2026
На месте засыпки построить Барнаульский Судостроительный Завод, чтобы строить суда и обеспечить рабочими местами жителей близлежащих домов. Все жители вокруг будут обязаны работать на Барнаульском Судостроительном Заводе. Кто откажется - брать на карандаш и проверять тщательно.
15:20:49 21-01-2026
есть подозрения не безосновательное что в нашем городе можно купить всех и всё, если конечно есть не ограниченное количества бабла.
16:24:34 21-01-2026
Уровень воды в Оби возле Речного поднимается иногда на 7 метров. Это значит,что если будет 8-9 метров, то все вокруг затопит и Ковш.
17:07:41 21-01-2026
Что за прикол с Ковшом, что там хорошего, расскажите не местным.... я там только комаров вижу
Застройщик писал: В июле 2025-го руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов пообещал к 300-летию Барнаула сделать подарок городу и его жителям: обустроить около 500 метров новой набережной общей протяженностью примерно 1,5 км. Здесь планируется обустроить велодорожки, прогулочные и детские площадки.
Причем за свой счет, не пойму почему все так всполошились
20:03:33 23-01-2026
Ну что вы! В Сибири земли ведь не хватает, в воду полезли- то ковш, то Помазкин, то слияние Оби и Барнаулки. Время покажет, Обь не дура, разберется.
08:12:51 24-01-2026
Сначала понастроят каменных джунглей, потом начинают про школы вспоминать. Ни парков, ни скверов, надо последнюю природу уничтожить ради сверхприбылей.