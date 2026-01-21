Застройщик рассказал, когда стартуют работы по засыпке барнаульского Ковша

Идея создать искусственный земельный участок на Ковше существует уже десять лет

21 января 2026, 09:00, ИА Амител

ЖК с набережной / Изображение сгенерировано нейросетью / amic.ru

Компания "Жилищная инициатива" получила одобрение городской администрации на засыпку части Ковша – акватории Оби. В перспективе на участке 10 га хотят построить многофункциональный жилой комплекс с набережной, парковой зоной, спортивными и культурно-развлекательными объектами. Однако будущее проекта зависит от решения федеральных властей. Об этом рассказал советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник.

«Поскольку территория Ковша – это земли водного фонда, они относятся к компетенции федеральной власти, и итоговый вердикт по разрешению на эту глобальную историю будет давать Росимущество. Соответствующие документы нами туда направлены, ждем ответа. Я думаю, как только он к нам поступит, мы сообщим эту информацию», – отметил Алексей Линник.

Он добавил, что проект предусматривает засыпку одной трети части Ковша. Если инициативе дадут "добро", то в будущем на образованном участке построят не только жилые дома, но и социальные, административные, коммерческие объекты.

«Локации не хватает социального оснащения, поскольку количество новых жителей на этой территории прирастает с каждым годом. В прошлом году мы сдали большой комплекс на 500 квартир, через полтора сдадим еще один ЖК с таким же количеством квартир. Плюс есть ранее построенные объекты. Мы понимаем, что "социалка" в этом блоке очень нужна, но готовых земельных участков под строительство детских садов и школ нет. Поэтому мы и выступили с таким предложением, чтобы жители уже имеющихся кварталов получали хорошее социальное обеспечение на месте, а не ехали куда-то в другую часть города», – сообщил представитель "Жилищной инициативы".

Справка

Планы по засыпке Ковша существуют десять лет. В 2022 году руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов заявил: компания планирует возвести на Ковше и прибрежной части острова Побочень 300 тыс. квадратных метров жилья. Также девелопер намерен обустроить набережную и парковую зону, создать спортивные и культурно-развлекательные объекты. Кроме того, предусматривается возведение двух школ, двух детских садов и четырех гаражных комплексов. Однако полный перечень объектов, которые возведут на месте заводи, представят в проекте планировки многофункционального жилого комплекса.