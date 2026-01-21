НОВОСТИОбщество

Застройщик рассказал, когда стартуют работы по засыпке барнаульского Ковша

Идея создать искусственный земельный участок на Ковше существует уже десять лет

21 января 2026, 09:00, ИА Амител

ЖК с набережной / Изображение сгенерировано нейросетью / amic.ru
ЖК с набережной / Изображение сгенерировано нейросетью / amic.ru

Компания "Жилищная инициатива" получила одобрение городской администрации на засыпку части Ковша – акватории Оби. В перспективе на участке 10 га хотят построить многофункциональный жилой комплекс с набережной, парковой зоной, спортивными и культурно-развлекательными объектами. Однако будущее проекта зависит от решения федеральных властей. Об этом рассказал советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник.

«Поскольку территория Ковша – это земли водного фонда, они относятся к компетенции федеральной власти, и итоговый вердикт по разрешению на эту глобальную историю будет давать Росимущество. Соответствующие документы нами туда направлены, ждем ответа. Я думаю, как только он к нам поступит, мы сообщим эту информацию», – отметил Алексей Линник.

Он добавил, что проект предусматривает засыпку одной трети части Ковша. Если инициативе дадут "добро", то в будущем на образованном участке построят не только жилые дома, но и социальные, административные, коммерческие объекты.

«Локации не хватает социального оснащения, поскольку количество новых жителей на этой территории прирастает с каждым годом. В прошлом году мы сдали большой комплекс на 500 квартир, через полтора сдадим еще один ЖК с таким же количеством квартир. Плюс есть ранее построенные объекты. Мы понимаем, что "социалка" в этом блоке очень нужна, но готовых земельных участков под строительство детских садов и школ нет. Поэтому мы и выступили с таким предложением, чтобы жители уже имеющихся кварталов получали хорошее социальное обеспечение на месте, а не ехали куда-то в другую часть города», – сообщил представитель "Жилищной инициативы".

Справка

Планы по засыпке Ковша существуют десять лет. В 2022 году руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов заявил: компания планирует возвести на Ковше и прибрежной части острова Побочень 300 тыс. квадратных метров жилья. Также девелопер намерен обустроить набережную и парковую зону, создать спортивные и культурно-развлекательные объекты. Кроме того, предусматривается возведение двух школ, двух детских садов и четырех гаражных комплексов. Однако полный перечень объектов, которые возведут на месте заводи, представят в проекте планировки многофункционального жилого комплекса.

Барнаульский Ковш / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Застройщик рассказал, как засыплют Ковш в Барнауле и есть ли в этом опасность

Часть Ковша, которая останется, углубят – это позволит воде уйти из засыпаемой зоны
Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

09:05:07 21-01-2026

отвалите от ковша, засыпайте болота.

Avatar Picture
Гость

09:07:02 21-01-2026

У меня родственник живёт в районе речного вокзала. Очень сомнительное нужно сказать место для проживания, что зимой, что летом. Там всегда свой микроклимат, при чём конкретно у него окна вообще в другую сторону выходят.

Avatar Picture
Гость

09:11:35 21-01-2026

Руки свои уберите от Ковша!
Одна стройка кругом!

Avatar Picture
Гость

09:15:42 21-01-2026

Остановитесь, Ивны непомнящие родства !!!
Поклянут и вас и потомство

Avatar Picture
Гость

09:18:58 21-01-2026

Может хоть у федеральной власти есть мозги. А то у местной совсем продались.

Avatar Picture
Вопрос

09:25:52 21-01-2026

Амик, узнай, почему ЖК Вечера не заселяют. На сайте написано велкам, а окна не горят. Реально интересно.

Avatar Picture
Гость

15:22:11 21-01-2026

Вопрос (09:25:52 21-01-2026) Амик, узнай, почему ЖК Вечера не заселяют. На сайте написано... Похоже, фундамент треснул.

Avatar Picture
Гость

09:27:25 21-01-2026

чтоб вас послали ко всем чертям с этой полоумной идеей
сделайте парк , место отдыха , так всегда было

Avatar Picture
Гость

10:31:44 21-01-2026

Интересно, что обещали жителям существующих домов относительно Ковша?
Заманивали же водичкой, которую теперь хотят заспать?

Avatar Picture
Антон

10:38:43 21-01-2026

Рыбаки выражают проклятия в адрес девелоперов.

Avatar Picture
Гость

12:14:06 21-01-2026

Не смешите мои подковы - 2 садика и 2 школы!?!? а что не 10 штук!?! Новая пристань и Родные берега уже ПОПЛЫЛИ, в прямом и переносном смысле. Дурят людей, обещают набережные, причалы, детские сады и школы, но потом засыпают водоем и строят человейники. Фу такими быть

Avatar Picture
Гость

15:53:28 21-01-2026

Гость (12:14:06 21-01-2026) Не смешите мои подковы - 2 садика и 2 школы!?!? а что не 10 ... Это жилищка. У них в кварталах все продумано: Строят и детсада и школы и гаражи. Пример лазурный, лазурный2 и те микрорайоны что на Попова. Хуже что искусственно создается условия "нехватки земли" из-за чего цены в Барнауле на квартиры как в Новосибе. Хотя не сравнить столицу Сибири и аграрный региональный центр

Avatar Picture
Гость

16:15:13 21-01-2026

Гость (15:53:28 21-01-2026) Это жилищка. У них в кварталах все продумано: Строят и детса... А что вы хорошего нашли в так называемой столице Сибири? Вечная грязь, что зимой , что летом, полное отсутствие дорог,пробки как в Москве, цены нисколько не меньше чем у нас, причём на всё .... Один плюс, метро.... И ВСЁ... Ну и конечно название:столица Сибири.... Дно днищенское ваш Новосиб, 15 лет там прожил, сбежал как из ада!!!

Avatar Picture
Мимопроходящий

09:09:41 22-01-2026

Гость (16:15:13 21-01-2026) А что вы хорошего нашли в так называемой столице Сибири? Ве... Сбежал-то наверное в деревню?? )))

Avatar Picture
Гость

11:16:34 22-01-2026

Гость (15:53:28 21-01-2026) Это жилищка. У них в кварталах все продумано: Строят и детса... Лазурный отстой полный

Avatar Picture
Гость

12:54:43 21-01-2026

ЖИ строить сначала начните как раньше. Ваши гадюшники становятся никому не нужны. На промышленной 6 жить невозможно.

Avatar Picture
Гость

13:30:44 21-01-2026

На месте засыпки построить Барнаульский Судостроительный Завод, чтобы строить суда и обеспечить рабочими местами жителей близлежащих домов. Все жители вокруг будут обязаны работать на Барнаульском Судостроительном Заводе. Кто откажется - брать на карандаш и проверять тщательно.

Avatar Picture
Гость

15:20:49 21-01-2026

есть подозрения не безосновательное что в нашем городе можно купить всех и всё, если конечно есть не ограниченное количества бабла.

Avatar Picture
Гость

16:24:34 21-01-2026

Уровень воды в Оби возле Речного поднимается иногда на 7 метров. Это значит,что если будет 8-9 метров, то все вокруг затопит и Ковш.

Avatar Picture
Гость

17:07:41 21-01-2026

Что за прикол с Ковшом, что там хорошего, расскажите не местным.... я там только комаров вижу

Застройщик писал: В июле 2025-го руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов пообещал к 300-летию Барнаула сделать подарок городу и его жителям: обустроить около 500 метров новой набережной общей протяженностью примерно 1,5 км. Здесь планируется обустроить велодорожки, прогулочные и детские площадки.
Причем за свой счет, не пойму почему все так всполошились

Avatar Picture
Гость

20:03:33 23-01-2026

Ну что вы! В Сибири земли ведь не хватает, в воду полезли- то ковш, то Помазкин, то слияние Оби и Барнаулки. Время покажет, Обь не дура, разберется.

Avatar Picture
Гость

08:12:51 24-01-2026

Сначала понастроят каменных джунглей, потом начинают про школы вспоминать. Ни парков, ни скверов, надо последнюю природу уничтожить ради сверхприбылей.

