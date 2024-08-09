Рассказываем, по каким направлениям продолжается набор студентов

09 августа 2024, 12:20, ИА Амител

Студенты на фоне главного корпуса / Фото предоставлено АлтГУ

Многие выпускники школ уже определились с будущей профессией. И отдав документы с предвкушением ждут начало учебного года. Но есть и те, кто еще не выбрал свой путь. Приемные кампании вузов региона продолжают свою работу. Так, бюджетные места в бакалавриате есть в Алтайском государственном университете. Классический вуз предлагает разные перспективные направления подготовки. В том числе и связанные с изучением химии и цифровых технологий. Причем претендовать на бюджетное место могут как выпускники российских школ, так и иностранные абитуриенты. Рассказываем, на какие направления еще можно подать документы в бакалавриат АлтГУ.

По каким направлениям бакалавриата ведут набор на бюджет?

Их несколько. Например, институт химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ приглашает абитуриентов на следующие направления:

"химия";

"химическая технология";

"биотехнология";

"техносферная безопасность";

"фундаментальная и прикладная химия";

"фармация".

Здесь готовят будущих фармацевтов, биохимиков и технологов. В 2024 году бесплатно здесь смогут учиться более 200 бакалавров.

Цифровые кадры готовят институт цифровых технологий, электроники и физики и институт математики и информационных технологий АлтГУ. Здесь есть несколько современных направлений. Среди них: "физика", "радиофизика", "информатика и вычислительная техника", "информационная безопасность". Учить бесплатно на них смогут 540 абитуриентов.

Больше всего бюджетных мест открыто на программе "информационная безопасность".

Студенты на фоне главного корпуса / Фото предоставлено АлтГУ

А, например, в институте математики и информационных технологий набор ведут по:

"прикладной математике и информатике";

"математике и компьютерным наукам";

"фундаментальной информатике и информационным технологиям";

"прикладной информатике";

"программной инженерии".

Какие документы нужны для поступления?

Для зачисления достаточно документа, удостоверяющего личность и гражданство, документа об образовании установленного образца, СНИЛСа, документов, подтверждающих особые права и индивидуальные достижения.

Важно помнить, что зачисление на бюджетные места осуществляют только на основании оригинала документа об образовании.

Как подать документы?

Подать документы в АлтГУ можно несколькими способами:

Лично, приехав в вуз. Через портал "Госуслуги". По почте. На официальном сайте вуза через "Личный кабинет абитуриента".

По какому адресу работает приемная комиссия вуза?

Приемная комиссия работает по адресу: Барнаул, пр-т Ленина, 61 с 8:00 до 17:00 часов в будни, в субботу с 10:00 до 14:00.

Получить подробную консультацию о процедуре подачи документов и направлениях подготовки вуза можно по телефону (+7 3852) 291-222.

Как поступить, если нет результатов ЕГЭ?

Как ранее сообщал amic.ru, абитуриенты могут поступить и без результатов ЕГЭ и ОГЭ.

Колледж Алтайского государственного университета принимает заявления на программы среднего профессионального образования. Набор ведут как после 9, так и после 11 класса. В колледже предусмотрены бюджетные места.

Для большинства специальностей конкурс проводят на основе среднего балла аттестата. При этом срок, когда абитуриент окончил школу, не играет роли.

Обязательные вступительные внутренние испытания нужны только на трех направлениях: "реклама", "дизайн" и "правоохранительная деятельность".

Подать документы в колледж на специальности, где есть вступительные испытания, можно до 10 августа 2024 года. На остальные – до 15 августа 2024 года.

Недавно в АлтГУ появились перспективные магистерские программы. Среди них – промышленная микробиология (имеет большое значение в медицине, сельском хозяйстве, производстве и охране окружающей среды. Без специалистов профиля невозможно сделать антибиотики и вакцину, создать устойчивые к болезням культуры, произвести биотопливо и т. д.) и квантовые технологии (будущим специалистам предстоит разрабатывать и использовать новейшие в области субатомной аттофизики и фемтохимии, методы квантового дизайна. А также и компьютерного моделирования экстремальных состояний вещества).