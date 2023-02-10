Утечка газа. Алтайские газовики назвали самые распространённые причины

Самая банальная – неполное закрытие газовой конфорки. Но есть и много других, менее очевидных

10 февраля 2023, 15:04, ИА Амител

В компании "Газпром газораспределение Барнаул" рассказали, что в основном к утечке газа в быту приводят элементарная халатность и игнорирование правил эксплуатации приборов, но есть и другие факторы.

Самые распространённые причины утечки:

самая банальная – неполное закрытие газовой конфорки;

переоборудование, самовольная установка газовых котлов и плит в ненадлежащем месте, без предварительного согласования со специалистами;

нелегальное подключение приборов частными лицами, не имеющими разрешения на подобные работы;

износ газовых труб;

коррозионные разрушения стенок газопровода;

разрывы и повреждения шлангов, соединяющих оборудование с магистралью;

стирание уплотнительных материалов на кранах и шлангах, плохое качество резьбовых соединений;

неплотное закрытие газового вентиля;

потухшее пламя при включенной конфорке (из-за сквозняка, пролитой воды, загрязнений конструкции);

неправильная работа горелки.

"Обычно утечка происходит в местах точечной деформации труб и вентилей снаружи и внутри дома, в области порыва шлангов газовой плиты, негерметичных резьбовых, фланцевых соединений. К этому приводит изнашивание и старение материалов", – пояснили в компании.

Однако обнаружение утечки газа по специфическому запаху зачастую происходит слишком поздно.

Гораздо надёжнее с этим справляется датчик утечки газа, он позволяет это сделать намного раньше. В конструкцию прибора входит чувствительный элемент, который срабатывает при малейшем отклонении от стандартных значений состава воздуха.

"Специалисты газораспределительной организации ежегодно проверяют внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование в рамках технического обслуживания сетей и приборов. Во избежание нарушений в деятельности газового оборудования необходимо, чтобы жители не препятствовали газовикам для проведения плановых мероприятий", – добавили в компании.

Газовое оборудование всегда считалось одним из наиболее опасных с точки зрения эксплуатации, поэтому владельцы домов и квартир должны своевременно заключать договоры на его техническое обслуживание. Периодичность обслуживания газовых приборов – один раз в год.

"Самостоятельное обслуживание, замена и ремонт оборудования запрещены. Отсутствие договора на техническое обслуживание и двукратный отказ в допуске в жилое помещение специалистов газовой службы (одетых в специализированную форму с удостоверением) могут привести к приостановлению подачи газа", – подчеркнули в компании "Газпром газораспределение Барнаул".





















Правила пользования газом в быту

Напомним, 9 февраля в Новосибирске произошёл взрыв газа, что привело к обрушению части пятиэтажного дома. По последним данным, погибли 13 человек.