"Утечка мышц". Как власти Алтая попробуют удержать перспективных спортсменов

Данную проблему обсудили на совещании у министра спорта региона Ивана Нифонтова

16 октября 2024, 07:05, ИА Амител

Легкоатлетические соревнования / Фото: amic.ru

Министерство спорта Алтайского края намерено серьезно заняться проблемой переезда самых перспективных спортсменов в другие, более богатые регионы страны. Данную тему обсудили 11 октября в актовом зале Алтайского училища олимпийского резерва с участием министра Ивана Нифонтова. В совещании участвовали представители 62 краевых федераций.

По словам главы ведомства, необходимо остановить "утечку мышц", когда таланты выступают в параллельном зачете за другие регионы страны. Прежде всего, перспективные спортсмены уезжают за более высокой зарплатой. Кроме того, в таких регионах, как Москва, Татарстан, Краснодарский край, ХМАО, созданы для атлетов более комфортные условия с точки зрения инфраструктуры.

Как пишет "Алтайский спорт", представители отрасли предложили властям региона разработать конкретные меры поддержки атлетов. Среди них – повышение материальных выплат, выдача сертификатов на приобретение жилья с условием выступления за край в течение определенного срока, содействие получения образования спортсмена в алтайских вузах.

Также на совещании у Ивана Нифонтова обсудили тему параллельного зачета, когда алтайские атлеты выступают на соревнованиях за другие регионы. Это плохо сказывается на спортивном имидже края, а также на различной федеральной поддержке.

Это система, оформляемая договором между центрами спортподготовки регионов, в соответствии с которой спортсмен, выступая на всероссийской и международной аренах, представляет одновременно два субъекта: чаще всего территорию, откуда он родом и где получил спортивную подготовку, и второй – богатый регион, способный "перекупить" уже готового атлета. Некоторые такие "регионы-хищники" вовсе запрещают нашим спортсменам представлять Алтайский край.

Так, например, получилось со Спартакиадой сильнейших по летним видам, проходившей в 2023 году. Конечно же, это решение в пользу богатых территорий, к которым Алтайский край не относится. В итоге легкоатлеты Полина Миллер (бег на 400 метров) и Савелий Савлуков (400 метров) выступали под флагом Краснодарского края, а Сергей Шубенков (110 метров с барьерами) защищал цвета Московской области. Новоалтайский борец классического стиля Виталий Щур и дзюдоистка Дарья Храмойкина на Спартакиаде представляли Кемеровскую область.

"У Алтайского края нет аргументов против власти "длинного рубля". Но Иваном Нифонтовым было подчеркнуто, что больше не будет неравноправных договоров, когда спортсмен готовится на Алтае, наш край затрачивает на его подготовку больше средств, а затем на соревнованиях первым номером атлет представляет более щедрый субъект", – приводит детали совещания издание.

Также в ходе встречи приняли решение: тем спортсменам, у которых при параллельном зачете Алтайский край записан главным регионом, платить больше, чем тем, для кого мы являемся "вторым номером".