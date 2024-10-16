"Утечка мышц". Как власти Алтая попробуют удержать перспективных спортсменов
Данную проблему обсудили на совещании у министра спорта региона Ивана Нифонтова
16 октября 2024, 07:05, ИА Амител
Министерство спорта Алтайского края намерено серьезно заняться проблемой переезда самых перспективных спортсменов в другие, более богатые регионы страны. Данную тему обсудили 11 октября в актовом зале Алтайского училища олимпийского резерва с участием министра Ивана Нифонтова. В совещании участвовали представители 62 краевых федераций.
По словам главы ведомства, необходимо остановить "утечку мышц", когда таланты выступают в параллельном зачете за другие регионы страны. Прежде всего, перспективные спортсмены уезжают за более высокой зарплатой. Кроме того, в таких регионах, как Москва, Татарстан, Краснодарский край, ХМАО, созданы для атлетов более комфортные условия с точки зрения инфраструктуры.
Как пишет "Алтайский спорт", представители отрасли предложили властям региона разработать конкретные меры поддержки атлетов. Среди них – повышение материальных выплат, выдача сертификатов на приобретение жилья с условием выступления за край в течение определенного срока, содействие получения образования спортсмена в алтайских вузах.
Также на совещании у Ивана Нифонтова обсудили тему параллельного зачета, когда алтайские атлеты выступают на соревнованиях за другие регионы. Это плохо сказывается на спортивном имидже края, а также на различной федеральной поддержке.
Это система, оформляемая договором между центрами спортподготовки регионов, в соответствии с которой спортсмен, выступая на всероссийской и международной аренах, представляет одновременно два субъекта: чаще всего территорию, откуда он родом и где получил спортивную подготовку, и второй – богатый регион, способный "перекупить" уже готового атлета. Некоторые такие "регионы-хищники" вовсе запрещают нашим спортсменам представлять Алтайский край.
Так, например, получилось со Спартакиадой сильнейших по летним видам, проходившей в 2023 году. Конечно же, это решение в пользу богатых территорий, к которым Алтайский край не относится. В итоге легкоатлеты Полина Миллер (бег на 400 метров) и Савелий Савлуков (400 метров) выступали под флагом Краснодарского края, а Сергей Шубенков (110 метров с барьерами) защищал цвета Московской области. Новоалтайский борец классического стиля Виталий Щур и дзюдоистка Дарья Храмойкина на Спартакиаде представляли Кемеровскую область.
"У Алтайского края нет аргументов против власти "длинного рубля". Но Иваном Нифонтовым было подчеркнуто, что больше не будет неравноправных договоров, когда спортсмен готовится на Алтае, наш край затрачивает на его подготовку больше средств, а затем на соревнованиях первым номером атлет представляет более щедрый субъект", – приводит детали совещания издание.
Также в ходе встречи приняли решение: тем спортсменам, у которых при параллельном зачете Алтайский край записан главным регионом, платить больше, чем тем, для кого мы являемся "вторым номером".
07:31:12 16-10-2024
Да ни как не пробуют. Для власти Алтая эти спортсмены представляют головную боль и проблемы. Знаю от авторитетных представителей Алтайского спорта.
08:27:40 16-10-2024
У нас одна из сильнейших легкоатлетических школ в России. Но это не благодаря, а вопреки. И спортсмены эти выступают как раз в параллельном зачёте.
Ведь во всём крае нет простого легкоатлетического манежа. Учитывая что у нас 9 месяцев в году нельзя тренироваться на улице, это фактически крест на лёгкой атлетике.
Да и летом есть только "Лабиринт" один на весь край, но и там тренироваться практически нельзя, так как он используется многими видами спорта и для различных мероприятий.
Вот такие у нас национальные приоритеты, спорт - норма жизни и т.д.
08:52:50 16-10-2024
Удерживать надо врачей и учителей, а спорт только любительский и массовый. Это мои приоритеты.
22:08:07 16-10-2024
Гость (08:52:50 16-10-2024) Удерживать надо врачей и учителей, а спорт только любительск... спорт это не только спортивные сооружения, а еще и тренеры и даже в первую очередь тренеры! Которые работают отнюдь не бесплатно, и кроме того у них есть система баллов. рейтинги и пр. короче, когда во главу ставится рубль, то ничего с этим не сделаешь, тут только на уровне законодательства страны можно как то отрегулировать.
09:00:48 16-10-2024
Утечкой мозгов и рук никто не озадачен? Сила есть - ума не надо?
09:24:29 16-10-2024
Отдельные суперспортсмены это хорошо, но гораздо важнее сделать доступным и комфортным общее физическое здоровье простого населения. Это в экономическом смысле имеет эффект. А гоняться за присвоением регалий отдельных спортсменов какому-то региону - это показуха "большой работы" и выпрашивания доп. денег на следующий год из бюджета.
11:02:02 16-10-2024
А у самого Нифонтова второй зачёт за какую губерню был ???
11:59:52 16-10-2024
Дочь 18 лет мастер спорта по трем вида подъема штанги. Занимается 7 лет. Пока мы только платим за участие в соревнованиях. Нам еще ни копейки никто не заплатил. Да дают грамоты. Дают медали за 1 места. За все выступления она ни разу даже не заняла 2 место. Соревнования хоть региональные. Хоть межрегиональные все равно за участие нужно платить. Два года назад выступала за Барнаул в Новосибирске. Заняла очередной раз 1 место грамота медаль, пьедестал и т.д. Вернулись в Барнаул. Читаем на сайте соревнований оказывается почему-то дочь выступала за Новосибирскую область, а не за Барнаул. Как-то организаторы так переиграли, что мы даже не поняли. Но денег за участие взяли.
12:23:52 16-10-2024
Гость (11:59:52 16-10-2024) Дочь 18 лет мастер спорта по трем вида подъема штанги. Заним... Полагаю что внуков Вам не дождаться.
12:42:04 16-10-2024
Гость (11:59:52 16-10-2024) Дочь 18 лет мастер спорта по трем вида подъема штанги. Заним... Дочь, штангой ? О-о, у родителей точно с мозгами все плохо ....
14:16:55 16-10-2024
Гость (12:42:04 16-10-2024) Дочь, штангой ? О-о, у родителей точно с мозгами все плохо ....
Агысь, надо её розгами отходить, да заставить вышивать. Негоже девке самой решать, чем ей заниматься. Ещё и быть сильнее, чем большинство парней. Кто ж её дурную замуж-то возьмёт, если мужу на неё руку будет не поднять. Уже второго пора рожать, а она одним баловством занимается. Тьфу, бесовщина яка! Это усе влияние запада и окно Овертона, этого антихриста с печатью Каина...
13:05:15 16-10-2024
Гость (11:59:52 16-10-2024) Дочь 18 лет мастер спорта по трем вида подъема штанги. Заним... От души - уважение и ей, и Вам.
постарайтесь не травмироваться.
13:45:12 16-10-2024
Гость (11:59:52 16-10-2024) Дочь 18 лет мастер спорта по трем вида подъема штанги. Заним... Можно попробовать угадать ее любимую песню? Это "Я маленькая лошадка" от Н. Борзова? И не потому, что она 7 лет железо тягает, а потому, что как большая лошадь вкалывает...
12:03:02 16-10-2024
Зачем нам нужны продажные профессионалы? Надо развивать любительский спорт, он от родного дома не побежит и нация будет здорова.
12:15:25 16-10-2024
Нифонтов не одну федерацию не контролирует , весь спорт и соревнования платные , на что затраты не ясно, при чем платные те соревнования и те федерации которые не имеет права собирать денежные средства.
17:15:59 16-10-2024
Антон (12:15:25 16-10-2024) Нифонтов не одну федерацию не контролирует , весь спорт и со...
Нифонтов вообще ничего не контролирует. Чисто номинальное лицо. Разменная монета в чьей-то не совсем честной игре.
21:36:07 16-10-2024
Для начала прекратите разворовывать деньги при строительстве спортивных объектов. Потом создайте нормальные условия лля профессиональных спортсменов. А потом уже "агитируйте" на патриотизм!