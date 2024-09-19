Как в Алтайском крае реализуется комплекс ГТО и какие фестивали проходят

С 2014 года в регионе нормативы выполнили более 60 тысяч человек

19 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Фестиваль ГТО в Алтайском крае / Фото: "Алтайский спорт"

В этом году исполнилось 10 лет со дня подписания указа президента России "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". За эти годы в Алтайском крае нормативы выполнили около 60 тысяч человек. По этому показателю наш регион – один из лидеров в Сибири. ГТО пользуется огромной популярностью: это возможность получить дополнительные баллы для поступления в вуз, а студентам за "значки" обещают повышенную стипендию. Рассказываем, как в регионе реализуется комплекс ГТО и где можно сдать нормативы для получения знака отличия.

Какие фестивали ГТО прошли?

С начала года в крае уже провели 14 фестивалей ГТО. Впереди нас ожидают мероприятия среди лиц с нарушением слуха, интеллекта, а также традиционно год завершится фестивалем чемпионов "Игры ГТО".

Среди знаковых событий можно выделить финал летнего фестиваля ВФСК "Готов к труду и обороне" среди учеников школ Алтайского края, который прошел в конце июня в Заринске. Ребята определяли сильнейших по испытаниям в двух возрастных категориях: 13-15 лет и 16-17 лет. Ученики сдавали нормативы по стрельбе из электронного оружия, по плаванию, проходили испытания гимнастического блока комплекса ГТО. Также были легкоатлетические старты в беговых видах программы. Мероприятие собрало сотни школьников со всех уголков региона.

8 сентября в краевой столице на базе лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва впервые прошел Фестиваль многоборья ГТО. Эта дисциплина очень сложная и по силам только самым подготовленным участникам.

Министр спорта Иван Нифонтов на зарядке / Фото: Владимир Мартынов

"Считаю, что многоборье ГТО – увлекательное, азартное и зрелищное соревнование. Не сомневаюсь, что такой формат у нас приживется и найдет последователей в среде любителей физкультуры и спорта, а число участников фестиваля будет только расти. Уверен, что положено начало хорошему правильному делу, которое будем продолжать", – считает министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.

А еще в Год семьи особенно дружно и тепло прошел фестиваль среди семейных команд. Нормативы в этот день сдавали целыми семьями. В ежегодном краевом семейном фестивале ВФСК ГТО в 2024 году победителем стала семья Замятиных из города Камня-на-Оби, в третий раз показав лучшие результаты в крае. Самая спортивная семья региона отправилась в Томск на финал фестиваля, где заняла 8-е из 54 мест.

Какие центры тестирования ГТО есть на Алтае?

В Алтайском крае создано 69 центров тестирования: в каждом районе и городе любой желающий может выполнить нормативы комплекса ГТО.

В 2024 году, по данным краевого Минспорта, нормативы жители сдавали не только в специальных центрах, но и на массовых праздниках. Выросло число граждан, достойных знака ГТО.

В 2024 году впервые прошли фестиваль ВФСК ГТО "Кубок защитников Отечества Алтайского края" среди ветеранов СВО и фестиваль среди совершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Ярким и красочным получился фестиваль ГТО "Сила России", более 200 участников разных возрастов, несколько видов спорта и, конечно, нормативы ВФСК ГТО, все это можно было увидеть на стадионе "Лабиринт" в городе Барнауле.

Где устанавливают новые спортивные площадки?

Фестиваль ГТО в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В рамках реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" в Алтайском крае осуществляется установка малых спортивных площадок. Они укомплектованы тренажерами для малышей и взрослых.

"Установка малых спортивных площадок началась с 2019 года, на данный момент они есть в 57 муниципальных образованиях. Создание подобных спортивных объектов способствует увеличению периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан, в том числе и старшего поколения. Стоимость каждого такого комплекса – несколько миллионов рублей. Большая часть средств на установку таких спортивных "стадионов" выделена из бюджета Алтайского края", – пояснил министр спорта края Иван Нифонтов.

В 2023 году в регионе появилось семь площадок для сдачи норм ГТО. Стоимость каждой – 3,6 млн рублей. Места, где можно попрыгать, подтянуться и побегать, появились в Суетском, Красногорском, Шипуновском, Кытмановском, Советском, Топчихинском и Первомайском районах.

Что такое комплекс ГТО?

Комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны и одним из важных направлений реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", главная цель которого – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году.

У знака ГТО можно выделить два основных значения: поощрить граждан, которые держат себя в хорошей форме, и дать остальным стимул заняться спортом.

В 2024 году современному комплексу исполнилось 10 лет. В честь знаменательной даты на территории Алтайского края Министерством спорта совместно с региональной Федерацией многоборья ГТО и региональным отделением Федерации армейской тактической стрельбы России был проведен первый Фестиваль многоборья комплекса ГТО.

Как сдать нормы ГТО?

– Зарегистрироваться на всероссийском портале комплекса gto.ru;

– подать заявку на выполнение испытаний ГТО. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных;

– получить медицинский допуск;

– прийти в центр тестирования;

– выполнить испытания комплекса ГТО;

– в день тестирования при себе нужно иметь документ, подтверждающий личность, с фотографией. А также сменную одежду и обувь в соответствии с видом испытания.

Сдать нормативы ГТО может любой житель Алтайского края в возрасте от 6 до 70 лет и старше.