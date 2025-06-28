Увидели тенденцию. Как в Барнауле делают соединительные "гармошки" для трамваев

Транспорт, оборудованный переходами барнаульского производства, уже курсирует по Санкт-Петербургу

28 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Трамваи в Санкт-Петербурге / Фото: администрация Санкт-Петербурга

Более пяти лет барнаульская компания "Алтай-Тент" развивает необычное для себя направление. На предприятии делают "гармошки" - сочленения для трамваев, состоящих из нескольких вагонов. По словам основателя компании Александра Басовского, к идее выпускать такой продукт подтолкнула ситуация на рынке общественного транспорта, а накопленный опыт позволил освоить новое производство и принести пользу стране. Сейчас в России такие сочленения сейчас делают только в Барнауле.

Поняли, что могут помочь

Компания "Алтай-Тент" уже много лет специализируется на производстве каркасно-тентовых конструкций. Расшириться и добавить к этому производство межвагонных сочленений на предприятии решили, когда страна взяла курс на импортозамещение. Сыграла свою роль и задача по развитию городского транспорта, которую Владимир Путин поставил российскому правительству. В "Алтай-Тенте" поняли, что могут быть полезны в этом направлении, рассказывает Александр Басовский.

"Мы увидели, что есть тенденция развития сети городского рельсового транспорта. В больших городах это всегда актуальный вопрос, есть явная потребность городов-миллионников в длинных многосекционных трамваях. Наш опыт работы с металлом и ПВХ-тканями стал основой для запуска у нас на предприятии нового направления. В 2022 году, когда усиление санкционного давления привело к тому, что с российского рынка ушли иностранные компании-поставщики межвагонных переходов, мы убедились, что не зря открыли это производство", - говорит основатель "Алтай-Тент".Предприятию удалось наладить полный цикл производства переходов, аналогичных зарубежным образцам. Но конструкцию было решено усовершенствовать: специалисты "Алтай-Тента" увеличили прочность и герметичность своих соединений, что позволило продлить срок службы. Плюс, позаботились о том, чтобы "гармошки" можно было адаптировать под разные виды транспорта.

Межвагонные переходы "Алтай-Тент" внесены в созданный Минпромторгом реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ.

Первыми "гармошками" снабдили Санкт-Петербург

Одним из первых заказчиков барнаульской компании стал "Уралтрансмаш", который поставлял трамваи для ГУП "Горэлектротранс" Санкт-Петербурга. "Алтай-Тент" изготовил для них 118 межвагонных переходов: ими оборудовали 76 единиц транспорта. Компания из Барнаула продолжает обслуживать транспортную инфраструктуру: еще 25 механизмов изготовили для замены изношенных.

Кроме того, барнаульские предприниматели сотрудничают с компанией "Синара ГРТ"(СТМ), которая вскоре планирует начать производство трамваев. Ожидается, что первые образцы будут трехвагоннымисекционными и поступят в Ростов-на-Дону.

Цель — развиваться дальше

В "Алтай-Тенте" довольны тем, как идет работа в новом направлении, рассказал Александр Басовский. По его словам, компания и дальше будет развиваться в этой сфере.

Так, уже закуплено оборудование для сверхточной и качественной обработки металла. Сейчас мощности барнаульского производителя позволяют выпускать один межвагонный переход в день.

Трамваями ограничиваться тоже не собираются: в планах компании начать производство сочленений для электро- и автотранспорта, а также для вагонов метро.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.