"Начинали с самых простых". Как на заводе в Барнауле делают цепи не хуже иностранных

С 2022 года предприятие получает огромное количество заказов по импортозамещению

06 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Цепи барнаульского производства / Фото: Барнаульский завод цепей

После введения западных санкций одной из основных задач для российской промышленности стало импортозамещение. Аналоги потребовались многим деталям и механизмам. Заменить цепи иностранного производства для различных отраслей помогает Барнаульский завод цепей.

О том, как компания начинала с обычной перепродажи товаров, а сегодня успешно импортозамещает сложные механизмы, – в материале amic.ru.

От трактора до макарон

Цепь – вовсе не такая простая деталь, как может показаться обывателям, подчеркивает заместитель директора предприятия по коммерческим вопросам Наталья Таскинова. Завод выпускает сотни различных видов продукции, в том числе с очень сложной конструкцией.

Сегодня цепи нужны практически везде. А какие именно – зависит от сферы деятельности.

"Потребители нашей продукции – предприятия сельского хозяйства, металлургии, машиностроения, лесозаготовки и деревообработки, горнодобывающей промышленности, энергетического комплекса и транспортной системы", – рассказывает Таскинова.Отдельно она выделяет пищевую промышленность, где без цепей не обходится ни одно предприятие.

"Цепи используются на хлебо- и молокозаводах, мясо- и рыбокомбинатах, макаронных фабриках, мукомольных комбинатах, маслоэкстракционных, спиртоводочных и сахарных заводах, на заводах по производству безалкогольной продукции", – поясняет руководитель.

Фото: Барнаульский завод цепей

К производству пришли из-за пустых полок

История завода компании началась в 90-е, вспоминает Таскинова. Двое друзей – Юрий Вдовин и Игорь Сабадаш – занялись перепродажей товаров. Во времена, когда зарплату людям не выплачивали, а полки пустовали, это был один из немногих способов заработка.

"В те времена закрылось очень много заводов. С "неликвида" они купили цепи и стали искать, кому их продать. Предложили бартером предприятию по переработке леса, попросив взамен картон. Но картон им не дали – предложили половину ж/д состава соды. Ее они сдали на "Химволокно", получив нити для вязки сетей, которые отдали на Тюменскую сетевязальную фабрику взамен на сети. А уже их передали "Дальморепродукту", который "расплатился" рыбными консервами. Только за них друзьям удалось получить уже деньги", – рассказывает замдиректора.Но такая схема ведения бизнеса была очень сложной. Да и к началу 2000-х наличные расчеты уже вернулись, что побудило предпринимателей начать что-то производить самостоятельно. Выбор пал на то, чем торговали в самом начале, – цепи.

"Начинали с самых простых – один-два вида изделий. Первые наши цепи были изготовлены для РЖД. С тех пор началось постепенное расширение производства", – говорит Таскинова.

Фото: Барнаульский завод цепей

Труд конструкторов и инженеров

За 20 с лишним лет Барнаульский завод цепей завоевал доверие не только на российском рынке, но и в странах СНГ. Однако в 2022-м конструкторам и инженерам пришлось решать новые задачи.

"Заказы по импортозамещению мы принимаем уже не первый год. Но с 2022-го к нам стали намного чаще обращаться за помощью в изготовлении аналогов зарубежных цепей. Наши специалисты работают с учетом международных требований", – рассказывает руководитель.Таскинова подчеркивает, что все цепи барнаульского завода на 100% выполнены из отечественных материалов. Так что вклад Барнаула в то, что даже зарубежная техника продолжает работать по всей стране в условиях санкций, весьма велик.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.