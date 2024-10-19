В аэропорту Барнаула из-за тумана снова задержали авиарейсы

Погода не дает прилететь по расписанию самолетам из Москвы

19 октября 2024, 08:35, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com

В аэропорту Барнаула из-за тумана задержали 11 рейсов, следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Задерживается прибытие двух самолетов из московского Домодедова и двух – из Шереметьева. Тем самым и обратно эти четыре судна вылетят с опозданием.

Кроме того, ожидается выполнение трех рейсов от 18 октября: на прилет из Москвы с остановкой в Новосибирске и на вылет – до Екатеринбурга и Москвы.

Расписание авиарейсов / Фото: airaltay.ru

Авиарейсы задерживают в Барнауле из-за тумана с 16 октября. По данным синоптиков, плохая видимость в городе связана с активным снеготаянием и безветренной погодой. По прогнозу, отступит туман только 20-го числа.

По данным Гидрометцентра, 19 октября в Барнауле термометры покажут до 4 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Туман и гололедица.