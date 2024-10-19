В аэропорту Барнаула из-за тумана снова задержали авиарейсы
Погода не дает прилететь по расписанию самолетам из Москвы
19 октября 2024, 08:35, ИА Амител
В аэропорту Барнаула из-за тумана задержали 11 рейсов, следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Задерживается прибытие двух самолетов из московского Домодедова и двух – из Шереметьева. Тем самым и обратно эти четыре судна вылетят с опозданием.
Кроме того, ожидается выполнение трех рейсов от 18 октября: на прилет из Москвы с остановкой в Новосибирске и на вылет – до Екатеринбурга и Москвы.
Авиарейсы задерживают в Барнауле из-за тумана с 16 октября. По данным синоптиков, плохая видимость в городе связана с активным снеготаянием и безветренной погодой. По прогнозу, отступит туман только 20-го числа.
По данным Гидрометцентра, 19 октября в Барнауле термометры покажут до 4 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Туман и гололедица.
11:08:08 19-10-2024
Куда исчезли курсо- глиссерные системы ?
16:09:32 19-10-2024
Гость (11:08:08 19-10-2024) Куда исчезли курсо- глиссерные системы ?...
Может все же курсо-глиссадные?
18:33:15 19-10-2024
Гость (11:08:08 19-10-2024) Куда исчезли курсо- глиссерные системы ?... Курсо-глиссадные? В Барнауле? Нет не слышали, слишком мелкий аэропорт.
11:39:20 19-10-2024
Неделю!!! Уже неделю здесь ни секунды не появлялось солнце! Какая-то гадость накрыла всё